Мэр Красноярска прокатился на дорожном пылесосе (видео)

Глава Красноярска Сергей Ерёмин прокатился на дорожном пылесосе и снял процесс на видео. Мэр рассказал, что ежедневно от грязи и пыли дороги города убирают более 10 мощных пылесосов. Скоро к ним добавят еще 9.