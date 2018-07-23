Мэр Красноярска прокатился на дорожном пылесосе (видео)
На пути градоначальника оказался припаркованный автомобиль.
На пути градоначальника оказался припаркованный автомобиль.
Глава Красноярска Сергей Ерёмин прокатился на дорожном пылесосе и снял процесс на видео. Мэр рассказал, что ежедневно от грязи и пыли дороги города убирают более 10 мощных пылесосов. Скоро к ним добавят еще 9.
Он снял видео из кабины машины, чтобы продемонстрировать, как именно осуществляется уборка города. Но на его пути оказался автомобиль, который помешал работе. Мэр назвал таких водителей нерадивыми.