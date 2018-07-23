Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США предъявляют права на главную "водную артерию" России - СМИ
Грузчик получил в подарок машину за то, что пришел на работу
Катя Гордон показала редкое фото младшего сына
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
Burberry сожгла товары на 28 млн фунтов стерлингов
Заслужили: для журналистов установили новое звание и знак Владимир Путин своим указом установил звание «Почетный журналист Российской Федерации»
Максим Галкин сотворил чудо для дочки
Опубликован новый портрет принца Джорджа по случаю его 5-летия
Назван самый возмутительный фильм года
Павел Прилучный: «У меня будет совершенно неожиданный образ»
Волочкова села на шпагат на “банан” - фото
Туристы пересекли границу Украины и поплатились
Новые ПДД: инструкция для тех, кто ничего не понял
50 машин застряли в свежеуложенном асфальте (фото)
Медведева вышла замуж за иностранца
Собчак живет, т.к. кто-то убивал людей - Прилепин
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
6 соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Фоторепортажи
48Сборная России не смогла выйти в полуфинал
12Дети, пропавшие в тайской пещере, найдены
07:39 (мск), источник: Newslab.ru

Мэр Красноярска прокатился на дорожном пылесосе (видео)

На пути градоначальника оказался припаркованный автомобиль.

Глава Красноярска Сергей Ерёмин прокатился на дорожном пылесосе и снял процесс на видео. Мэр рассказал, что ежедневно от грязи и пыли дороги города убирают более 10 мощных пылесосов. Скоро к ним добавят еще 9.

Он снял видео из кабины машины, чтобы продемонстрировать, как именно осуществляется уборка города. Но на его пути оказался автомобиль, который помешал работе. Мэр назвал таких водителей нерадивыми.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
 На Дубровинского фура сбила двух нарушителей: пешеходы получили...
Последняя рабочая неделя июля в Красноярске будет нежаркой. В город...
Группу «Белых касок» не удалось эвакуировать из Сирии
Названы главные смертельные угрозы человечеству в 21 веке
Собака открыла багажный отсек самолета при подлете к Москве
Сотрудника Роскосмоса обвинили в сотрудничестве с НАТО
Ведущий Fox News после интервью с Путиным поехал отдыхать в РФ
Посол США в России отказался уходить в отставку
Названы основные риски для мировой экономики
Спорт
Гассиев — Усик: все испортили украинские политики Мурат Гассиев и Александр Усик сделали все, чтобы их бой стал торжеством спорта
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
С движком «от самолета»: бешеные машины СССР В середине 20 века автомобильный мир охватила газотурбинная лихорадка: на машины пытались ставить двигатели на манер авиационных. В Советском Союзе стремились сделать это лучше всех
Кино
Забытые секс-символы: 20 актеров, от которых все были без ума В зависимости от вашего возраста эти имена и лица могут показаться вам смутно знакомыми, а могут вызвать приятную ностальгию: вспоминаем секс-символов из культовых фильмов и сериалов прошлых десятилетий
Недвижимость
Куда не стоит ехать отдыхать летом
Танковое училище в Челябинске решили превратить в жилье
Названы лучшие города России для обогащения на жилье
Шесть соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Леди
Отвергла Юрия Гагарина, стала первой леди: что мы знаем о Наине Ельциной О Наине Ельциной знает даже молодежь, а вот чем она так запомнилась поколениям, будем вспоминать прямо сейчас.
Дети
Максим Галкин сотворил чудо для дочки Шоумен поразил Лизу необычным фокусом.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь