Треть красноярцев признали маломобильными

300 тысяч жителей Красноярска относятся к группе маломобильных граждан, объявила в ходе рабочего совещания по вопросу организации доступной городской среды для маломобильных групп населения руководитель главного управления социальной защиты Наталья Береговая.

По ее словам, в этом году в администрации сосредоточены на том, чтобы приспособить дороги города к потребностям «маломобильных групп».

«Мероприятия комплексного плана направлены на улучшение условий жизни более 300 тысяч маломобильных жителей города», — сказал Береговая.

С учетом того, что в Красноярске, по официальным данным, живет чуть более миллиона человек, получается, что каждый третий красноярец маломобилен. Каким образом чиновники получили такую огромную цифру, Береговая не пояснила — очевидно, к данной категории отнесли не только инвалидов и женщин с колясками, но и всех пенсионеров, детей и обладателей скейтбордов и велосипедов.