Конец июля в Новосибирске будет прохладным и дождливым

Конец июля в Новосибирске будет прохладным и дождливым

По данным Гидрометцентра России, наступившая неделя будет богата на осадки, облачно с прояснением и без дождя ожидается лишь в воскресенье, 29 июля.