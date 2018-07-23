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09:03 (мск), источник: НИА Новосибирск

Конец июля в Новосибирске будет прохладным и дождливым

По данным Гидрометцентра России, наступившая неделя будет богата на осадки, облачно с прояснением и без дождя ожидается лишь в воскресенье, 29 июля.

Температура воздуха в светлое время суток составит 21−23 градуса, ночью — плюс 13−15 градусов, в четверг, 24 июля, чуть теплее.

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