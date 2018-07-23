В небе над Средним Уралом замечено уникальное явление
Житель Ирбита Илья Янковский поделился фотографиями серебристых облаков.
Житель Ирбита Илья Янковский поделился фотографиями серебристых облаков.
Жители Екатеринбурга и Свердловской области стали свидетелями уникального явления, которые впервые произошло в этом году — серебристые облака в небе над Средним Уралом. Известный в регионе
Житель Ирбитского района Илья Янковский, известный многочисленными кадрами об уникальных явлениях в Свердловской области, всю прошлую неделю наблюдал за очередной красотой в уральском небе. «Яркие серебристые облака наблюдаются сейчас в Свердловской области невысоко над северным горизонтом», — написал он накануне на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Ирбитчанин на протяжении прошлой недели наблюдал за серебристыми облаками и выложил несколько фото в социальной сети. При этом наблюдения началасиь еще с конца июня, но самые яркие и красивые кадры удалось запечатлеть вчера на фотокамеру.
К слову, в социальных сетях также обратили внимание на небо. Аналогично красивую картинку над Екатеринбургом снял известный фотограф Владимир Задумин.
Известно, что серебристые облака — это высокие облачные образования в земной атмосфере, возникающие на высотах 70−95 километров. Это светлые полупрозрачные облака, которые иногда видны на фоне темного неба летней ночью в средних и высоких широтах. При внимательном наблюдении их замечают ежегодно, но высокой яркости они достигают далеко не каждый год.