Стало известно, на что чаще всего жалуются омичи

Как пояснили в Роспотребнадзоре, за 2017 год поступило 2 384 жалобы на нарушения законодательства в сфере защиты прав потребителей. В сравнении с 2016 годом, показатели несколько уменьшились, а в 2015 году в ведомство поступило 2 736 жалоб.

Как уточнили в надзорном органе, чаще всего омичи жалуются на нарушения в сфере услуг ЖКХ, следом — на операторов связи, причем число недовольств с каждый годом растет. Также омичи жалуются на банки, страховые компании и коллекторов. На 4 месте по недовольствам — сферы оказания бытовых услуг: ателье, химчистки, установка и изготовление окон ПВХ, мебели.

«Достаточно много поступает жалоб в сфере нарушения правил торговли — 688 за 2017 год», — рассказала начальник отдела по защите прав потребителей Роспотребнадзора по Омской области Ольга Екимова.