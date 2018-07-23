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08:57 (мск), источник: СуперОмск

Стало известно, на что чаще всего жалуются омичи

Региональный Роспотребнадзор огласили статистику за прошедший год в сфере защиты прав потребителей.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, за 2017 год поступило 2 384 жалобы на нарушения законодательства в сфере защиты прав потребителей. В сравнении с 2016 годом, показатели несколько уменьшились, а в 2015 году в ведомство поступило 2 736 жалоб.

Как уточнили в надзорном органе, чаще всего омичи жалуются на нарушения в сфере услуг ЖКХ, следом — на операторов связи, причем число недовольств с каждый годом растет. Также омичи жалуются на банки, страховые компании и коллекторов. На 4 месте по недовольствам — сферы оказания бытовых услуг: ателье, химчистки, установка и изготовление окон ПВХ, мебели.

«Достаточно много поступает жалоб в сфере нарушения правил торговли — 688 за 2017 год», — рассказала начальник отдела по защите прав потребителей Роспотребнадзора по Омской области Ольга Екимова.

Значительно меньшее число жалоб зафиксировано на деятельность в сферах долевого строительства, платные медицинские, образовательные и риэлтерские услуги. В целом, за 2017 год доля жалоб потребителей в сфере услуг составила 71%.

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