Стало известно, на что чаще всего жалуются омичи
Региональный Роспотребнадзор огласили статистику за прошедший год в сфере защиты прав потребителей.
Региональный Роспотребнадзор огласили статистику за прошедший год в сфере защиты прав потребителей.
Как пояснили в Роспотребнадзоре, за 2017 год поступило 2 384 жалобы на нарушения законодательства в сфере защиты прав потребителей. В сравнении с 2016 годом, показатели несколько уменьшились, а в 2015 году в ведомство поступило 2 736 жалоб.
Как уточнили в надзорном органе, чаще всего омичи жалуются на нарушения в сфере услуг ЖКХ, следом — на операторов связи, причем число недовольств с каждый годом растет. Также омичи жалуются на банки, страховые компании и коллекторов. На 4 месте по недовольствам — сферы оказания бытовых услуг: ателье, химчистки, установка и изготовление окон ПВХ, мебели.
«Достаточно много поступает жалоб в сфере нарушения правил торговли — 688 за 2017 год», — рассказала начальник отдела по защите прав потребителей Роспотребнадзора по Омской области Ольга Екимова.
Значительно меньшее число жалоб зафиксировано на деятельность в сферах долевого строительства, платные медицинские, образовательные и риэлтерские услуги. В целом, за 2017 год доля жалоб потребителей в сфере услуг составила 71%.