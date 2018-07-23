В Уфе разбирают пассажирские теплоходы «Габдулла Тукай», «Мулланур Вахитов» и «Салават Юлаев»

Об этом сообщает круизное информационное агентство CRUISEINFORM.RU. Cразу три пассажирских речных теплохода 305 проекта — «Герой Ю. Гагарин», «Герой Александр Головачёв» и «В. М. Зайцев» — были выведы из работы в 2011—2012 годах. В середине мая 2018 года в Уфе началась их разборка. Все три судна продали на первых торгах в декабре 2017 года.

Следом за этим появилась информация и о том, что и однотипные двухпалубные теплоходы «Габдулла Тукай» и «Мулланур Вахитов», которые также были проданы в декабре прошлого года, их новые владельцы пустили на слом, реализуя судовое оборудование. Теплоход «Габдулла Тукай» был построен в Венгрии по проекту 305 в 1962 году, и поступил в Бельское речное пароходство под названием «Чулым», получив нынешнее имя в 1970 году.

В последний раз в работу судно выходило летом 2012 года, выполнив несколько рейсов от Башкирского речного пароходства, после чего теплоход в рейсы не выходил, хотя и был заявлен в 2013 году на работу от московской компании «Агидель-круиз» — как замена теплоходу «Михаил Танич», отошедшему в результате раздела компании «Белому лебедю». Но дальше планов дело в результате не зашло.

«Мулланур Вахитов» был построен по такому же проекту в Венгрии в 1960 году под названием «Анадырь». В 1970 году судно получило название «М. Вахитов», а при передаче его в 1986 году из Камского речного пароходства в Бельское пароходство — текущее название.

В В 1990-е и 2000-е годы судно работало от Бельского речного пароходства, совершая рейсы по транспортной линии Уфа — Москва — Уфа, закрытой после 2003 года. Последняя навигация «Мулланура Вахитова» состоялась в 2011 году под управлением капитана Мусина Салавата Ибрагимовича. А 19 июля стало известно о том, что на разборку отправлен и аналогичный теплоход «Салават Юлаев», проданный также в ходе первых торгов.

Примечательно, что лот с теплоходом при начальной цене в 1 346 000 рублей он был продан за 3 163 100 рублей. Его новым владельцем стала компания ООО «Речсервис» из Нижнего Новгорода. Теплоход был построен в 1963 году и под названием «Ветлуга» поступил в Бельское речное пароходство. В 1970 году теплоход «Ветлуга» был переименован в «Салават Юлаев».