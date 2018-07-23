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08:55 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии обладательницам медали «Материнская слава» увеличили единовременную выплату

В Башкортостане увеличили единовременную выплату многодетным матерям, награжденным медалью «Материнская слава».

Источник: Башинформ

С 1 января 2019 года при награждении будет выплачиваться сумма в размере 16 тысяч 950 рублей.

Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации Башкирии.

В 2018 году исполняется 20 лет со дня учреждения в республике государственной награды «Материнская слава». За это время ее получили более 7,5 тысячи многодетных мам.

С 1998 года установлено, что медалью «Материнская слава» награждаются матери, родившие (усыновившие, удочерившие) и воспитавшие (воспитывающие) пятерых и более детей, при условии рождения одного из них после 16 апреля 1997 года, проживающие (зарегистрированные) на территории Республики Башкортостан.

К награждению медалью «Материнская слава» представляются многодетные матери, добросовестно и ответственно относящиеся к воспитанию своих детей, ведущие здоровый образ жизни, обеспечивающие надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей, гармоничное развитие их личности, подающие пример в укреплении института семьи и воспитании детей. Представление многодетной матери к награждению медалью «Материнская слава» производится по достижении последним ребенком возраста одного года и при наличии в живых остальных детей этой матери. Учитываются также дети:

— усыновленные (удочеренные) матерью в установленном законом порядке;.

— погибшие и пропавшие без вести при защите Отечества или при исполнении иных обязанностей военной службы, либо при выполнении долга гражданина по спасению человеческой жизни, по охране законности и правопорядка, а также умершие вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученного при указанных обстоятельствах, либо вследствие трудового увечья или профессионального заболевания.

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