Сильный ветер, грозовые ливни и град ожидаются на Дону 23—24 июля

«23 и 24 июля местами по территории Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений (КМЯ): сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20−22 м/с», — говорится в сообщении.

МЧС просит жителей и гостей региона максимально исключить пребывание на улице в непогоду, быть внимательными при парковке транспорта, избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами и витринами.