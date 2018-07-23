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09:13 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Сильный ветер, грозовые ливни и град ожидаются на Дону 23—24 июля

Сильный ветер, грозовые ливни и град ожидаются в Ростовской области 23—24 июля, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

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Источник: Аргументы и факты

«23 и 24 июля местами по территории Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений (КМЯ): сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20−22 м/с», — говорится в сообщении.

МЧС просит жителей и гостей региона максимально исключить пребывание на улице в непогоду, быть внимательными при парковке транспорта, избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами и витринами.

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