В Перми судебные приставы опечатали еще один торговый центр

— Это торговый центр проверяли сотрудники прокуратуры Кировского района и МЧС, — сообщили в УФССП России по Пермскому краю. — В ходе проверки были обнаружены многочисленные нарушения противопожарной безопасности, и прокуратура направила в районный суд представление о закрытии торгового центра. Сразу после возбуждения исполнительного производства судебные приставы выехали по адресу Ласьвинская, 19 и опечатали ТЦ «Охотный ряд».