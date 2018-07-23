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08:54 (мск), источник: Комсомольская правда

В Перми судебные приставы опечатали еще один торговый центр

Из-за нарушений пожарной безопасности закрыт ТЦ «Охотный ряд».

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Список учреждений, закрытых после проверок пожарной безопасности, пополнился торговым центром в Закамске.

— Это торговый центр проверяли сотрудники прокуратуры Кировского района и МЧС, — сообщили в УФССП России по Пермскому краю. — В ходе проверки были обнаружены многочисленные нарушения противопожарной безопасности, и прокуратура направила в районный суд представление о закрытии торгового центра. Сразу после возбуждения исполнительного производства судебные приставы выехали по адресу Ласьвинская, 19 и опечатали ТЦ «Охотный ряд».

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