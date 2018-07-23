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09:20 (мск), источник: Калининград.Ru

Синоптики прогнозируют жаркую рабочую неделю в Калининградской области

В Калининградской области ожидается жаркая неделя с небольшими осадками.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +25° 83% 757 мм рт. ст. 2 м/с

По прогнозам Гидрометцентра в понедельник, 23 июля, вторник и среду температура воздуха составит +27°C.

В четверг столбик термометра поднимется до +28°C, а в пятницу ожидается повышение дневной температуры до +29°C.

Во все дни, кроме понедельника, возможен кратковременный дождь. Скорость ветра не превысит 4 м/с. Ночью температура будет понижаться до +17… +20°C.

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