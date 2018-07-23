Синоптики прогнозируют жаркую рабочую неделю в Калининградской области
В Калининградской области ожидается жаркая неделя с небольшими осадками.
В Калининградской области ожидается жаркая неделя с небольшими осадками.
По прогнозам Гидрометцентра в понедельник, 23 июля, вторник и среду температура воздуха составит +27°C.
В четверг столбик термометра поднимется до +28°C, а в пятницу ожидается повышение дневной температуры до +29°C.
Во все дни, кроме понедельника, возможен кратковременный дождь. Скорость ветра не превысит 4 м/с. Ночью температура будет понижаться до +17… +20°C.