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08:49 (мск), источник: Коммерсантъ

На Коммунальном мосту в Перми полностью открыто движение

В Перми полностью открыто движение по Коммунальному мосту. Завершающие благоустроительные работы будут вестись уже без ограничения движения.

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Как сообщает пресс-служба администрации краевого центра, подрядная организация выполнила ремонтные работы по замене асфальтобетонного покрытия, защитного слоя и гидроизоляции. Кроме того, подрядчик устранил за свой счет дефекты, которые были выявлены на двух полосах движения в направлении правого берега на участке от улицы Окулова до середины моста.

Плановые ремонтные работы на Коммунальном мосту начались 10 мая. После начала ремонта на мосту и на подъездах к нему стали скапливаться автомобильные пробки, это вызвало недовольство пермяков. Из-за многочисленных жалоб глава Перми Дмитрий Самойлов поручил своему заместителю Анатолию Дашкевичу найти возможность сократить сроки ремонта, а главному инженеру МКУ «Пермблагоустройство» Матвею Чувашову был объявлен выговор за недостаточный контроль за ходом работ по ремонту Коммунального моста.

Работы на всем Коммунальном мосту должны быть завершены по графику 1 сентября.

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