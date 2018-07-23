На Коммунальном мосту в Перми полностью открыто движение
В Перми полностью открыто движение по Коммунальному мосту. Завершающие благоустроительные работы будут вестись уже без ограничения движения.
В Перми полностью открыто движение по Коммунальному мосту. Завершающие благоустроительные работы будут вестись уже без ограничения движения.
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Плановые ремонтные работы на Коммунальном мосту начались 10 мая. После начала ремонта на мосту и на подъездах к нему стали скапливаться автомобильные пробки, это вызвало недовольство пермяков.
Работы на всем Коммунальном мосту должны быть завершены по графику 1 сентября.