Подача горячей воды возобновится после устранения повреждений и сборки схемы
В ряде районов областного центра сегодня по прежнему не будет горячей воды.
В ряде районов областного центра сегодня по прежнему не будет горячей воды.
Причина, как сообщает городская администрация — продолжение ремонтных работ, вызванных «значительным количеством повреждений на тепловых сетях», подключенных от Самарской и Безымянской ТЭЦ, а также Центральной отопительной котельной.
Предполагается, что ремонт продлится до среды 25 июля. Подача горячей воды возобновится после устранения повреждений и сборки схемы.