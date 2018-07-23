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08:42 (мск), источник: Вести - Самара

Подача горячей воды возобновится после устранения повреждений и сборки схемы

В ряде районов областного центра сегодня по прежнему не будет горячей воды.

Источник: AP 2018

Причина, как сообщает городская администрация — продолжение ремонтных работ, вызванных «значительным количеством повреждений на тепловых сетях», подключенных от Самарской и Безымянской ТЭЦ, а также Центральной отопительной котельной.

Предполагается, что ремонт продлится до среды 25 июля. Подача горячей воды возобновится после устранения повреждений и сборки схемы.

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