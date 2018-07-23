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08:45 (мск), источник: Вести - Самара

Грозы, дожди и порывистый ветер в самарском регионе прогнозируются на ближайшие дни

Грозы, дожди и порывистый ветер в Самарском регионе прогнозируются до вторника, сообщает Приволжский УГМС.

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Источник: Reuters

Отметим, что прошедший в субботу ливень перекрыл абсолютный суточный максимум по количеству осадков. Очевидцы сообщают, что в Самаре и Тольятти, автомобилисты, которых дождь застиг в дороге, оставляли на дорогах свои затопленные машины, чтобы добраться до дома пешком. На некоторых участках останавливались трамваи, чтобы дождаться когда спадет вода.

Сегодня днем, по прогнозам синоптиков в губернии по прежнему будет переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза.

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