Грозы, дожди и порывистый ветер в самарском регионе прогнозируются на ближайшие дни

Отметим, что прошедший в субботу ливень перекрыл абсолютный суточный максимум по количеству осадков. Очевидцы сообщают, что в Самаре и Тольятти, автомобилисты, которых дождь застиг в дороге, оставляли на дорогах свои затопленные машины, чтобы добраться до дома пешком. На некоторых участках останавливались трамваи, чтобы дождаться когда спадет вода.