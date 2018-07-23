Сотни хабаровчан проводили в последний путь миллиардера Игоря Неклюдова

Источник: Комсомольская правда

В главном соборе краевой столицы состоялось прощание с известным на Дальнем Востоке миллиардером Игорем Неклюдовым. Бизнесмен скончался от инфаркта в своем загородном доме 19 июля на 72 году жизни.

Предварительная причина смерти Игоря Неклюдова — инфаркт. В местных СМИ в день его кончины появились скандальные новости: якобы, сердце бизнесмена не выдержало после жуткого ДТП, в котором он насмерть сбил ребенка. Затем журналисты эту информацию откорректировали, заменив выражения «травмы, несовместимые с жизнью» на «просто поцарапал колени».

Источник: Комсомольская правда

Факт дорожного инцидента подтвердили ряд друзей и коллег бизнесмена. Они рассказали, что ДТП действительно было — мальчик споткнулся и упал прямо перед колесами автомобиля Неклюдова. Но ребенок не более чем просто ушибся.

— Игорь Михайлович иногда сам садился за руль авто на «Заимке». После того инцидента, он проявлял заботу о ребенке. Малыш живой, родители никаких претензий не имеют, — рассказал коллега миллиардера.

Известно, что миллиардер в силу возраста страдал гипертонией и не всегда соблюдал рекомендации врачей.

В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ.

Проводить Игоря Неклюдова в последний путь в Спасо-Преображенский кафедральный собор сегодня пришли сотни хабаровчан. Деревянный лакированный гроб в центре зала взят в плотное кольцо из родственников, друзей, партнеров, коллег и давних знакомых. Люди молчат и лишь изредка слышится тихое всхлипывание и перешептывание. Кто-то вспоминал, как недавно они с Игорем Михайловичем были у мэра Хабаровска, кто-то рассказывал о том, что не виделся с бизнесменом года три, а при встрече опешил: «Как же он постарел».

Источник: Комсомольская правда

— Я вместе с Игорем учился в техникуме. Жили на «втором Хабаровске», были шалопаями, бегали, озорничали. Игорь уже тогда отличался деловой хваткой. Закончил техникум, сперва работал в складах по механизации, потом — в благоустройстве, затем занялся предпринимательством. Большую моральную поддержку Игорю оказывала мама, — поделился воспоминаниями Владимир Ракитин, давний знакомый миллиардера.

Панихида шла около получаса, после того, как священнослужители сказали последнее слово, сотни людей выстроились в колонну и медленно двинулись к гробу, чтобы проводить Игоря Неклюдова в последний путь и выразить соболезнования семье.

ПРОДОЛЖИТЬ ДЕЛО.

Игорь Неклюдов владел одной из крупнейших девелоперских компаний на Дальнем Востоке — «Дальрео». В его распоряжении находилась сеть фитнес-клубов World Class и местная телекомпания «Даль ТВ-ТНТ». Самый известный актив миллиардера — туристический комплекс «Заимка Плюснина» под Хабаровском.

Источник: Комсомольская правда

Но не успел дожить Игорь Неклюдов до того, как ряд его проектов воплотятся в жизнь. Например, речной пункт пропуска через госграницу после долгих согласований откроется в сентябре в рамках ВЭФ, а отель Hilton, по планам, будет достроен к концу следующего года. Еще одна инициатива миллиардера — участие в развитии острова Большой Уссурийский — пока с приставкой «возможно».

— Я знал Игоря Михайловича как инвестора и патриота Хабаровского края, который вкладывал средства в развитие территории. Ряд его инициатив хорошо известны не только в регионе, но узнаваемы и в России. Я очень рассчитываю, что все задуманное им будет исполнено и считаю, что Игорю Михайловичу было бы просто приятно от того, что его дело живет, — поделился Юрий Чайка, первый зампред правительства Хабаровского края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов.

НАСЛЕДИЕ.

Бизнесмена похоронили на Центральном кладбище. В церемонии погребения участвовали самые близкие друзья и родные Неклюдова. В числе последних был прославившийся давним скандалом внук миллиардера Григорий Мамурин.

О наследнике все СМИ заговорили в 2015 году после эпатажного социального эксперимента, который парень устроил в Москве. Внук почившего бизнесмена выяснял, на что люди готовы пойти ради денег: предлагал в обмен на деньги пройтись голышом по улице или выпить мочу. Дедушке, предпочитавшему вести непубличный образ жизни, тогда выходка внука пришлась, мягко говоря, не по душе — он приказал срочно вести подростка в Хабаровск и, судя по тому, что реалити-шоу о людских пороках прекратилось, урок парень усвоил.

Источник: Комсомольская правда

Несколькими годами ранее семья Неклюдовых переживала куда более серьезное потрясение — летом 2010 владелец местного ООО в паре с охранником кафе похитили внучку Неклюдова и требовали за нее выкуп в 500 миллионов рублей. Сторговаться удалось до 100 миллионов. Во время первого транша девушку отпустили, похитителям удалось скрыться, но не надолго — немногим позднее всех злоумышленников поймали.