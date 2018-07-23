В челябинских маршрутках отменили льготный проезд

Жители Челябинска пожаловались на перевозчиков, которые отменили скидки на проезд, — речь идет о маршрутных такси 78 и 86, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

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Проезд в маршрутке 86 по проспекту Ленина теперь стоит 15 рублей вместо 10. В маршрутном такси 78 отменили льготный проезд для пенсионеров, им придется заплатить 25 рублей.