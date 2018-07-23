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09:16 (мск), источник: dostup1.ru

В челябинских маршрутках отменили льготный проезд

Перевозчики работают по нерегулируемому тарифу и вправе самостоятельно устанавливать цены.

Жители Челябинска пожаловались на перевозчиков, которые отменили скидки на проезд, — речь идет о маршрутных такси 78 и 86, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

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Проезд в маршрутке 86 по проспекту Ленина теперь стоит 15 рублей вместо 10. В маршрутном такси 78 отменили льготный проезд для пенсионеров, им придется заплатить 25 рублей.

Напомним, что перевозчики работают по нерегулируемому тарифу и вправе самостоятельно устанавливать цены на проезд в маршрутных такси.

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