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09:19 (мск), источник: Кубань 24

Синоптики прогнозируют на Кубани дожди до 26 июля

По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. Они круглосуточно следят за уровнем воды в реках.

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Источник: Кубань 24

«Край будет постоянно находиться под влиянием атмосферных фронтов, которые будут проходить с северо-запада на юго-восток территорию края. Будут отмечаться временами ливневые дожди, грозы. При грозах усиление ветра до 15−20 м/с, есть вероятность выпадения града», — сообщил руководитель регионального Центра мониторинга и прогнозирования ЧС Юрий Ткаченко.

Уже в конце недели циклон покинет регион, а температура воздуха вновь устремится к 30-градусной отметке, осадки закончатся.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре ливень парализовал движение трамваев в центре. В городе создали оперативный штаб по ликвидации подтоплений, который возглавил мэр Евгений Первышов. Ситуацию с подтоплениями улиц контролирует МЧС.

Вениамин Кондратьев сообщил, что непростые погодные условия не помешали собрать рекордный урожай зерна.

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