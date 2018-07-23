Синоптики прогнозируют на Кубани дожди до 26 июля
По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. Они круглосуточно следят за уровнем воды в реках.
По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. Они круглосуточно следят за уровнем воды в реках.
«Край будет постоянно находиться под влиянием атмосферных фронтов, которые будут проходить с
Уже в конце недели циклон покинет регион, а температура воздуха вновь устремится к 30-градусной отметке, осадки закончатся.
Как писал
Вениамин Кондратьев сообщил, что непростые погодные условия не помешали собрать рекордный урожай зерна.