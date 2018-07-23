Синоптики прогнозируют на Кубани дожди до 26 июля

«Край будет постоянно находиться под влиянием атмосферных фронтов, которые будут проходить с северо-запада на юго-восток территорию края. Будут отмечаться временами ливневые дожди, грозы. При грозах усиление ветра до 15−20 м/с, есть вероятность выпадения града», — сообщил руководитель регионального Центра мониторинга и прогнозирования ЧС Юрий Ткаченко.