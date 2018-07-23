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09:17 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Новая рабочая неделя в Воронеже будет дождливой и жаркой

Горожан ждет жаркая и дождливая рабочая неделя. Жарче всего будет в четверг, 26 июля. Столбик термометра поднимется до +30 градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +25° 83% 757 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: РИА "Воронеж"

Подробный прогноз погоды опубликовал Воронежский гидрометцентр. Днем понедельника, 23 июля, будет переменная облачность. Воздух прогреется до +28 градусов. Возможны кратковременный дождь и гроза. Ночью столбик термометра не поднимется выше +18 градусов. Ветер переменный, 5−10 м/сек.

Во вторник, 24 июля, переменная облачность и возможны дожди. Температура ночью до +19 градусов, днем — до +28 градусов. Ветер восточный, 4−9 м/сек.

В среду, 25 июля, будет переменная облачность. Возможен дождь. Температура воздуха днем до +27 градусов, ночью — до +18 градусов. Ветер юго-восточный, 5−10 м/сек.

В четверг, 26 июля, ожидается переменная облачность. Ночью столбик термометра поднимется до +18 градусов. Ветер юго-восточный, 3−8 м/сек.

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