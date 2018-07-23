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10:15 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Южноуралец выставил подаренное Тимати авто на продажу

Житель Троицка решил расстаться с эксклюзивным подарком от известного российского рэпера.

Полученный от Тимати автомобиль он выставил на продажу, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Объявление о продаже авто появилось на крупной интернет-площадке. Цена — почти 10 миллионов рублей. Однако владелец готов торговаться.

«Продам эксклюзивный автомобиль самого Тимати, в хорошем состоянии — все обслужено и ухожено. Автомобиль в максимальной комплектации. Эксклюзивный салон, который заказывал сам Тимур», — говорится в объявлении.

Напомним, Алексей Черменев получил в подарок внедорожник на прошлой неделе, став победителем розыгрыша, устроенного Тимати.

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