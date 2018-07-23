Южноуралец выставил подаренное Тимати авто на продажу
Житель Троицка решил расстаться с эксклюзивным подарком от известного российского рэпера.
Житель Троицка решил расстаться с эксклюзивным подарком от известного российского рэпера.
Полученный от Тимати автомобиль он выставил на продажу, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Объявление о продаже авто появилось на крупной
«Продам эксклюзивный автомобиль самого Тимати, в хорошем состоянии — все обслужено и ухожено. Автомобиль в максимальной комплектации. Эксклюзивный салон, который заказывал сам Тимур», — говорится в объявлении.
Напомним, Алексей Черменев получил в подарок внедорожник на прошлой неделе, став победителем розыгрыша, устроенного Тимати.