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10:26 (мск), источник: Комсомольская правда

В Хабаровске гостят школьники из Ниигаты

Они хотят узнать, как отдыхают и учатся их русские сверстники.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровск на пять дней с дружеским визитом прибыла делегация школьников из Ниигаты. Ребята по дороге из аэропорта в город заметили и оценили большое количество зеленых насаждений. Японские дети рассказали о своих ожиданиях от поездки в дальневосточную столицу и ознакомились с программой культурного отдыха.

— На встрече в мэрии 14-летний руководитель делегации Камата Юсукэ рассказал, что больше всего хочет узнать, как учатся и отдыхают русские сверстники. Со своей стороны администрация города подготовила интересную программу, в которой и развлекательные, и познавательные мероприятия, — рассказал Сергей Кравчук, исполняющий обязанности мэра Хабаровска.

Для ребят, заместителя председателя комитета образования Такаи Кадзуо и методиста помощи школам Такуэти Сигэюки, организуют экскурсии по памятным местам. Также делегаты побывают в гимназии № 3, во дворце детского творчества «Маленький принц», в детском развлекательном центре «Арлекин» и в туристическом комплексе «Заимка». В пресс-служжбе хабаровской мэрии отметили, что три дня японские дети проведут в хабаровских семьях, 23 июля они отправятся в Биробиджан, а 26 июля полетят домой.

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