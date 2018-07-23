В Хабаровске гостят школьники из Ниигаты

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровск на пять дней с дружеским визитом прибыла делегация школьников из Ниигаты. Ребята по дороге из аэропорта в город заметили и оценили большое количество зеленых насаждений. Японские дети рассказали о своих ожиданиях от поездки в дальневосточную столицу и ознакомились с программой культурного отдыха.

— На встрече в мэрии 14-летний руководитель делегации Камата Юсукэ рассказал, что больше всего хочет узнать, как учатся и отдыхают русские сверстники. Со своей стороны администрация города подготовила интересную программу, в которой и развлекательные, и познавательные мероприятия, — рассказал Сергей Кравчук, исполняющий обязанности мэра Хабаровска.