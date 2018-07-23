Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США предъявляют права на главную "водную артерию" России - СМИ
Грузчик получил в подарок машину за то, что пришел на работу
Беременная Регина Тодоренко и Влад Топалов вышли в свет
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
Поклонники не узнали Алику Смехову на новом снимке
«Раскаиваюсь каждый день»Как изменил Америку скандал с Моникой Левински
Максим Галкин сотворил чудо для дочки
Опубликован новый портрет принца Джорджа по случаю его 5-летия
Школьник из Москвы покорил жюри британского «Голоса. Дети»
Кристина Асмус и Евгений Миллер сыграют пару в новом сериале
Мост из РФ в Китай обрушился в Амур - видео
Туристы пересекли границу Украины и поплатились
Американец всю ночь шел на работу и получил в подарок машину
Водители упростили себе движение: ГИБДД не оценила
Усыновленный Ксенией Стриж Никита вернулся в детдом
Медведева вышла замуж за иностранца
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
6 соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Фоторепортажи
40Самые яркие болельщики ЧМ
12Дети, пропавшие в тайской пещере, найдены
10:20 (мск), источник: ЕАН

«Шадрин к нам так и не вышел»: подробности ЧП на карусели в ЦПКиО

Директор екатеринбургского ЦПКиО имени Маяковского, депутат городской Думы, герой России Роман Шадрин спрятался от журналистов в связи с ЧП в парке.

Источник: РИА "Новости"

Шадрин категорически отказался комментировать инцидент с падением аттракциона с детьми. Корреспонденту ЕАН он завил, что готов общаться только на основании письменного редакционного запроса, но поскольку в штатном расписании ЦКиО при этом отсутствует должность пресс-секретаря, ответить на это письмо быстро будет затруднительно.

Отметим, что отказ от общения с прессой — традиционная для депутата практика.

Напомним, в воскресенье в парке обрушилась карусель с детьми.

«У нас младшему ребенку два месяца, и когда мы проходили мимо этой карусели, он заплакал, я решила покормить его и села на большую качель, напротив карусели «Космос». Старший сын сел на карусель, все было хорошо, и тут в какой-то момент я вижу, что его ноги стали задевать асфальт, я сначала не поняла почему, потом уже его сиденье стало задевать асфальт и мы увидели, что карусель наклоняется. Я закричала, муж перепрыгнул через ограждение и успел выдернуть сына и оттолкнул аттракцион. Да и сын уже понял, что что-то не то, точно не помнит, но говорит, что через верх вылез, так как они еще и пристегнуты были. В это время вся карусель рухнула. Девочку, которая сидела за моим сыном, зажало между цветочком железным, который был сверху и сиденьем, мой муж и отец девочки ее доставали. Девочка сильно плакала. Мой сын, когда выбежал оттуда жаловался на плечо и ногу, что ударил. А потом тоже разревелся, говорит, что очень испугался.

В момент, когда она начала падать, никого из сотрудников парка рядом не было. То есть именно родители доставали своих детей — рассказала ЕАН мама одного из пострадавших детей.

По словам женщины, Роман Шадрин с самого начала спрятался от всех: «в администрации мы с папой девочки написали заявление на имя директора парка о том, что просим разобраться и наказать виновных. Он сам к нам так и не вышел», — отмечает она.

Директору ЦПКиО Роману Шадрину нашли замену.

Со слов женщины, причиной катастрофы стал износ аттракциона. Так по крайней мере ей рассказали сотрудники парка. Следить за состоянием оборудования и обеспечивать безопасность каруселей для детей — одна из функций администрации ЦПКиО, которую возглавляет Роман Шадрин. Теоретически, ему может грозить уголовная ответственность за халатность, которая поставила под угрозу жизни детей.

«Доследственную проверку по факту происшествия в парке проводит следственный отдел по Октябрьскому району города Екатеринбурга. Выясняются все обстоятельства инцидента», — сообщили ЕАН в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

Все новости региона
 Казаки вышли на охрану Шарташского
Москва выделит Свердловской области
Медведев раскритиковал чиновников Северного Кавказа
Собака открыла багажный отсек самолета при подлете к Москве
«Скорее бы выйти из проклятой тайги». Почему пропадают туристы
Найдена самая неудачливая коала в Австралии
ФСБ раскрыла канал поставки оружия из Евросоюза в Россию
Как Джефф Безос стал самым богатым человеком на планете
Названы главные смертельные угрозы человечеству в 21 веке
Спорт
Футболиста сборной России оценили в 50 миллионов евро На данный момент три клуба — «Челси», «Монако» и «Ювентус» — претендуют на Александра Головина
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
Datsun mi-DO: о чем мечтает российский рыбак? Блиц-тест экспериментального Datsun mi-DO, который создали по советам клиентов марки. Что нового появилось у хэтчбека?
Кино
Забытые секс-символы: 20 актеров, от которых все были без ума В зависимости от вашего возраста эти имена и лица могут показаться вам смутно знакомыми, а могут вызвать приятную ностальгию: вспоминаем секс-символов из культовых фильмов и сериалов прошлых десятилетий
Недвижимость
Куда не стоит ехать отдыхать летом
Танковое училище в Челябинске решили превратить в жилье
Названы лучшие города России для обогащения на жилье
Шесть соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Леди
Это неродное: звезды до и после наращенных волос Вспоминаем самые разительные примеры до и после появления накладных прядей в жизни знаменитостей
Дети
Максим Галкин сотворил чудо для дочки Шоумен поразил Лизу необычным фокусом.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь