«Шадрин к нам так и не вышел»: подробности ЧП на карусели в ЦПКиО

«У нас младшему ребенку два месяца, и когда мы проходили мимо этой карусели, он заплакал, я решила покормить его и села на большую качель, напротив карусели «Космос». Старший сын сел на карусель, все было хорошо, и тут в какой-то момент я вижу, что его ноги стали задевать асфальт, я сначала не поняла почему, потом уже его сиденье стало задевать асфальт и мы увидели, что карусель наклоняется. Я закричала, муж перепрыгнул через ограждение и успел выдернуть сына и оттолкнул аттракцион. Да и сын уже понял, что что-то не то, точно не помнит, но говорит, что через верх вылез, так как они еще и пристегнуты были. В это время вся карусель рухнула. Девочку, которая сидела за моим сыном, зажало между цветочком железным, который был сверху и сиденьем, мой муж и отец девочки ее доставали. Девочка сильно плакала. Мой сын, когда выбежал оттуда жаловался на плечо и ногу, что ударил. А потом тоже разревелся, говорит, что очень испугался.