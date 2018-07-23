«Шадрин к нам так и не вышел»: подробности ЧП на карусели в ЦПКиО
Директор екатеринбургского ЦПКиО имени Маяковского, депутат городской Думы, герой России Роман Шадрин спрятался от журналистов в связи с ЧП в парке.
Директор екатеринбургского ЦПКиО имени Маяковского, депутат городской Думы, герой России Роман Шадрин спрятался от журналистов в связи с ЧП в парке.
Шадрин категорически отказался комментировать инцидент с падением аттракциона с детьми. Корреспонденту ЕАН он завил, что готов общаться только на основании письменного редакционного запроса, но поскольку в штатном расписании ЦКиО при этом отсутствует должность
Отметим, что отказ от общения с прессой — традиционная для депутата практика.
«У нас младшему ребенку два месяца, и когда мы проходили мимо этой карусели, он заплакал, я решила покормить его и села на большую качель, напротив карусели «Космос». Старший сын сел на карусель, все было хорошо, и тут в
В момент, когда она начала падать, никого из сотрудников парка рядом не было. То есть именно родители доставали своих детей — рассказала ЕАН мама одного из пострадавших детей.
По словам женщины, Роман Шадрин с самого начала спрятался от всех: «в администрации мы с папой девочки написали заявление на имя директора парка о том, что просим разобраться и наказать виновных. Он сам к нам так и не вышел», — отмечает она.
Директору ЦПКиО Роману Шадрину нашли замену.
Со слов женщины, причиной катастрофы стал износ аттракциона. Так по крайней мере ей рассказали сотрудники парка. Следить за состоянием оборудования и обеспечивать безопасность каруселей для детей — одна из функций администрации ЦПКиО, которую возглавляет Роман Шадрин. Теоретически, ему может грозить уголовная ответственность за халатность, которая поставила под угрозу жизни детей.
«Доследственную проверку по факту происшествия в парке проводит следственный отдел по Октябрьскому району города Екатеринбурга. Выясняются все обстоятельства инцидента», — сообщили ЕАН в