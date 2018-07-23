Стало известно, когда кузбассовцы смогут собирать кедровые орехи

По информации пресс-службы областной администрации, после 20 августа кедровые шишки поспеют, и сбор орехов не принесет ущерба кедрам. Ежегодно специалисты лесного хозяйства устанавливают временные рамки, когда можно собирать определенные грибы, ягоды, орехи и лекарственные травы. При этом учитывается созревание урожая и накопление в растениях полезных веществ.

Специалисты департамента лесного комплекса предупреждают, что в 2018 году не стоит ожидать большого урожая кедрового ореха. Жители области смогут заготовить орех для личных нужд, но в промышленных масштабах этого сделать не получится. Также в департаменте напомнили, что во время сбора ореха в лесу запрещено возводить навесы, сушилки и прочие временные постройки, захламлять лес, портить кедровые деревья и нарушать правила пожарной безопасности. За порядком в кузбасских лесах будут следить лесничие, полиция и общественные лесные инспекторы.