В Екатеринбурге появится волонтерский центр для пенсионеров. «Серебряные» волонтеры уже успели проявить себя, приняв участие в различных мероприятиях региона, об этом сообщает в понедельник, 23 июля, «АиФ-Урал».

Волонтерский центр появится в уральской столице уже в этом году. Его цель — объединить пенсионеров, занимающих активную жизненную позицию, и разработать собственную серию социальных проектов. Куратором нового проекта выступит ресурсный центр добровольчества «Сила Урала». «Сегодня в регионе действует 15 волонтерских отрядов “серебряных” добровольцев и важной задачей для нас является создание во всех муниципальных образованиях условий для развития волонтерства среди старшего поколения, а также создание единой площадки для обмена опытом и общения», — прокомментировал исполнительный директор центра Владислав Овичнников.

Отметим, «серебряные» волонтеры уже успели проявить себя, приняв участие в различных мероприятиях, которые прошли на Среднем Урале. Так, волонтеры-пенсионеры отметились на всемирном конгрессе людей с ограниченными возможностями здоровья, Чемпионате мира по футболу, промышленной выставке «Иннопром».