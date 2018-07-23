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10:23 (мск), источник: Коммерсантъ

В Екатеринбурге выделили новые полосы для трамваев

В Екатеринбурге от улицы Вайнера до улицы Московская нанесли выделенные полосы для движения трамваев в обе стороны.

Там же установили соответствующий дорожный знак, сообщает E1. «Установка знака на проспекте Ленина — это пробный вариант. Здесь должны будут установить камеры. Все точно так же, как на остальных выделенных полосах, Посмотрим, как это будет работать». — цитирует издание помощника замглавы администрации Василия Амбалова.

Напомним, к чемпионату мира по футболу в Екатеринбурге нанесли выделенные полосы для движения автобусов на улицах Розы Люксембург, Белинского, Чапаева, Карла Либкнехта, Челюскинцев и Вильгельма де Геннина.

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