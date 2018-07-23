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10:28 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Казанцы могут сдать старые велосипеды на вторичное использование

(Город Казань KZN.RU, 23 июля). Казанцы могут сдать старые велосипеды, а также велосипедные запчасти для вторичного использования.

Собранные велосипеды ремонтируются, после чего активисты дарят их детям из неблагополучных семей.

Акция «Велодобро» включает в себя благотворительную, социальную и экологическую составляющие, способствует утилизации старых и неиспользуемых велосипедов, развитию велодвижения и велокультуры в республике и оказывает важную поддержку нуждающимся детям. Первые велосипеды волонтеры подарили подопечным фонда «Благие дела». Цель активистов — собрать тысячу велосипедов за год.

Горожан просят поддержать акцию, организованную Союзом велосипедистов РТ при поддержке Фонда президентских грантов. Сдать велосипед можно в гаражный бокс по адресу: ул. Островского, 6, предварительно связавшись с организаторами по телефону 8 (987) 211-36-43. Подробнее о том, как это сделать, можно посмотреть в группе в социальных сетях.

Напомним, все желающие также могут присоединиться к сбору вторсырья в мобильный пункт, который проезжает по всем районам города раз в две недели.

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