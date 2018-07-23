Казанцы могут сдать старые велосипеды на вторичное использование

Собранные велосипеды ремонтируются, после чего активисты дарят их детям из неблагополучных семей.

Акция «Велодобро» включает в себя благотворительную, социальную и экологическую составляющие, способствует утилизации старых и неиспользуемых велосипедов, развитию велодвижения и велокультуры в республике и оказывает важную поддержку нуждающимся детям. Первые велосипеды волонтеры подарили подопечным фонда «Благие дела». Цель активистов — собрать тысячу велосипедов за год.

Горожан просят поддержать акцию, организованную Союзом велосипедистов РТ при поддержке Фонда президентских грантов. Сдать велосипед можно в гаражный бокс по адресу: ул. Островского, 6, предварительно связавшись с организаторами по телефону 8 (987) 211-36-43 . Подробнее о том, как это сделать, можно посмотреть в группе в социальных сетях.