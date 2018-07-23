26 июля в домах Ново-Савиновского района не будет воды
(Город Казань KZN.RU, 23 июля). 26 июля почти на сутки в ряде домов
(Город Казань KZN.RU, 23 июля). 26 июля почти на сутки в ряде домов
Это связано с установкой
С 09.00 26 июля до 06.00 27 июля воды не будет по адресам:
ул. Гаврилова, 1, 2, 4, 6.
пр. Ямашева, 94а, 98б, 100б, 100 В, 122, 122б.
Автоцистерны с водой будут размещены согласно поступающим заявкам. МУП «Водоканал» приносит свои извинения за временные неудобства и просит заблаговременно обеспечить необходимые запасы воды.