Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Сирии рухнул неопознанный военный самолет – СМИ
50 машин застряли в свежеуложенном асфальте (фото)
Беременная Регина Тодоренко и Влад Топалов вышли в свет
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
Проверь себя: у 99% людей от этих звуков бегают мурашки
«Раскаиваюсь каждый день»Как изменил Америку скандал с Моникой Левински
Катя Гордон показала редкое фото младшего сына
Беременная Регина Тодоренко и Влад Топалов вышли в свет
Школьник из Москвы покорил жюри британского «Голоса. Дети»
Кристина Асмус и Евгений Миллер сыграют пару в новом сериале
СМИ: Россия выиграла суд против Уркаины в ВТО: последствия
Мост из РФ в Китай обрушился в Амур - видео
Поклонники не узнали Алику Смехову на новом снимке
В Сети обсуждают фото 62-летней Ларисы Долиной без макияжа
Усыновленный Ксенией Стриж Никита вернулся в детдом
Медведева вышла замуж за иностранца
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Уютный интерьер с мужским характером (фото)
Фоторепортажи
40Самые яркие болельщики ЧМ
12Дети, пропавшие в тайской пещере, найдены
10:26 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

26 июля в домах Ново-Савиновского района не будет воды

(Город Казань KZN.RU, 23 июля). 26 июля почти на сутки в ряде домов Ново-Савиновского района будет временно отключена подача воды.

Это связано с установкой запорно-регулирующей арматуры вновь построенного объекта.

С 09.00 26 июля до 06.00 27 июля воды не будет по адресам:

ул. Гаврилова, 1, 2, 4, 6.

пр. Ямашева, 94а, 98б, 100б, 100 В, 122, 122б.

Автоцистерны с водой будут размещены согласно поступающим заявкам. МУП «Водоканал» приносит свои извинения за временные неудобства и просит заблаговременно обеспечить необходимые запасы воды.

Все новости региона
 24 июля в трех районах Казани отключат свет
Бирюльки, калаха, мерекетенге и каймароса: казанцев приглашают сыграть в н
Медведев раскритиковал чиновников Северного Кавказа
Собака открыла багажный отсек самолета при подлете к Москве
«Скорее бы выйти из проклятой тайги». Почему пропадают туристы
Найдена самая неудачливая коала в Австралии
ФСБ раскрыла канал поставки оружия из Евросоюза в Россию
Как Джефф Безос стал самым богатым человеком на планете
Названы главные смертельные угрозы человечеству в 21 веке
Спорт
Футболиста сборной России оценили в 50 миллионов евро На данный момент три клуба — «Челси», «Монако» и «Ювентус» — претендуют на Александра Головина
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
Datsun mi-DO: о чем мечтает российский рыбак? Блиц-тест экспериментального Datsun mi-DO, который создали по советам клиентов марки. Что нового появилось у хэтчбека?
Кино
Забытые секс-символы: 20 актеров, от которых все были без ума В зависимости от вашего возраста эти имена и лица могут показаться вам смутно знакомыми, а могут вызвать приятную ностальгию: вспоминаем секс-символов из культовых фильмов и сериалов прошлых десятилетий
Недвижимость
Съемное жилье неприлично подешевело
Шесть соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Куда не стоит ехать отдыхать летом
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Леди
Это неродное: звезды до и после наращенных волос Вспоминаем самые разительные примеры до и после появления накладных прядей в жизни знаменитостей
Дети
Максим Галкин сотворил чудо для дочки Шоумен поразил Лизу необычным фокусом.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь