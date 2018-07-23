Новый спортивный комплекс может появиться в Петербурге
В нем дети смогут заниматься баскетболом, волейболом и
В нем дети смогут заниматься баскетболом, волейболом и
В Северной столице ширятся замыслы по строительству новых объектов. На этот раз на очереди
— Инициатором выступил «Фонд капитального строительства и реконструкции». Сейчас объявлен тендер для
Самое интересное, на проектировку спортивного комплекса будет всего два года. Окончательный вариант покажут в июле 2020 года. За хорошо выполненное задание подрядчику выплатят 12 миллионов рублей.
В планах, в новом здании спортом смогут заниматься дети и подростки. В помещении появятся секции для занятий баскетболом, волейболом,