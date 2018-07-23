Новый спортивный комплекс может появиться в Петербурге

Источник: Комсомольская правда

В Северной столице ширятся замыслы по строительству новых объектов. На этот раз на очереди физкультурно-оздоровительный комплекс. Появиться он может в Невском районе города на пересечении улицы Подвойского и проспекта Большевиков.

— Инициатором выступил «Фонд капитального строительства и реконструкции». Сейчас объявлен тендер для компаний-подрядчиков. Победитель должен будет спроектировать будущее здание, — сообщается на сайте госзакупок.

Самое интересное, на проектировку спортивного комплекса будет всего два года. Окончательный вариант покажут в июле 2020 года. За хорошо выполненное задание подрядчику выплатят 12 миллионов рублей.