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10:46 (мск), источник: Комсомольская правда

Новый спортивный комплекс может появиться в Петербурге

В нем дети смогут заниматься баскетболом, волейболом и мини-футболом.

Источник: Комсомольская правда

В Северной столице ширятся замыслы по строительству новых объектов. На этот раз на очереди физкультурно-оздоровительный комплекс. Появиться он может в Невском районе города на пересечении улицы Подвойского и проспекта Большевиков.

— Инициатором выступил «Фонд капитального строительства и реконструкции». Сейчас объявлен тендер для компаний-подрядчиков. Победитель должен будет спроектировать будущее здание, — сообщается на сайте госзакупок.

Самое интересное, на проектировку спортивного комплекса будет всего два года. Окончательный вариант покажут в июле 2020 года. За хорошо выполненное задание подрядчику выплатят 12 миллионов рублей.

В планах, в новом здании спортом смогут заниматься дети и подростки. В помещении появятся секции для занятий баскетболом, волейболом, мини-футболом и спортивной аэробикой. Также будут кружки для любителей «рукопашки»: залы для самбо и дзюдо.

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