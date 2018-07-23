Кто в Воронеже останется без горячей воды на неделе с 23 по 29 июля

Источник: Reuters

Несмотря на то, что на неделе с 23 по 29 июля горячую воду отключат всего в 14 домах, это не значит, что почти у всех воронежцев есть горячая вода — у многих уже отключили в начале или середине июля и до сих пор не вернули.

«Вести-Воронеж» выяснили, кто останется без горячей воды на ближайшей неделе и кому её вернут.

Дома, где воду отключат только на ближайшей неделе:

Коминтерновский

23.07 — 5.08.

ул. 9 Января: 170.

Ленинский

24.07 — 6.08.

Ул. Моисеева: 75.

Центральный

24.07 — 3.08.

ул. Березовая роща: 2, 2б, 4, 4б, 6, 6б, 6 В, 8, 10, 12, 24, 24а.

Однако куда большее количество домов продолжают находиться без воды, сроки отключений у некоторых из них составит около месяца.

Железнодорожный

18.07 — 31.07.

ул. Урывского: 3, 5, 9, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17а, 17 В, 17 г, 17д, 17е, 17/4; пер. Павловский: 56, 64а, 64б, 64 В.

Левобережный район

4.07 — 6.08.

ул. Димитрова: 102,105, 106,107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139/2, 141, 143, 145; ул. Клинская: 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16; ул. Обручева: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16; ул. Уточкина: 1, 2, 5, 6; ул. Окружная: 36; ул. Ржевская: 5, 7, 9, 2/2, 3, 9-а; ул. Витебская: 2; ул. Калачеевская: 1, 3; ул. Чаплыгина: 3, 4; ул. Волгоградская: 2, 4, 1, ½, 3, 5, 29, 31; ул. Волгоградская: 7; ул. Волгоградская: 33; ул. Димитрова: 104.

17.07 — 30.07.

ул. Новосибирская: 27, 29, 31, 33, 33а, 43, 43а, 45, 53, 55, 59, 61, 61д; ул. Ростовская: 53, 53а, 55, 59, 59а, 61, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73а, 74, 76, 80, 80а, 84, 86; ул. Корольковой: 10, к2; ул. Ленинградская: 26а, 68; ул. Димитрова: 2, 2а, 4, 6, 8, 27, 56а, 70, 72, 74, 75, 79; Ленинский пр., 96а, 105/2, 117, 117а, 124а, 124 б, 126, 130, 132; Спортивная наб.: 3, 4, 6, 7, 11, 13, 19, 23, 23 б; Ст. Большевиков: 90, 92, 92а, 94, 96; ул. Ильича: 53, 55, 59, 61, 65, 67, 126, 128, 130, 132, 150; ул. Порт-Артурская: 19, 21; ул. Брусилова: 3 В.

Коминтерновский район

2.07 — 15.08.

ул. 9 Января: 304а.

16.07 — 22.08.

ул. Беговая: 61.

17.07 — 30.07.

ул. 45 Стрелковой Дивизии: 226, 226а, 226 В, 226д, 247/1, 247/2, 247 г, 247е, 247и, 251а, 251д, 253, 259, 259/5, 259/6, 259/7, 259/8, 259/9, 259/10, 259/11, 259/12, 265а, 271, 273, 275, 275б, 277, 281а, 283, 285; ул. 9 января: 211, 213, 217, 231е, 231д, 233а, 233б, 233 В, 233/8, 233/9, 233/12, 233/13, 233/14, 233/15, 233/16, 233/17, 233/18, 233/19, 233/20, 233/21, 233/22, 233/23, 233/24, 233/26, 233/27, 233/28, 233/32, 254, 256, 258, 262/1, 262/2, 262/3, 264, 264а, 266, 270а, 270б, 272, 272б, 274, 276, 278, 280, 282, 282а, 284, 286, 286а, 286б, 288, 292, 294, 294а, 298, 298а, 300, 300б, 300/1, 300/2, 300/3, 300/4, 300/5, 302; пер. Рамонский: 2; пер. Аннинский: 1; ул. Беговая: 203а, 219д, 219е, 219ж, 219/1, 219/2, 219/3, 223 В, 223/1, 225, 225а, 225 В, 233/4; ул. А. Овсеенко: 1, 1 В, 7 л, 9, 11, 13.

Советский район

16.07 — 22.08.

ул. Семилукская: 16/1, 16/5, 16/6, 16/7.

Центральный

10.07 — 23.07.

ул. Плехановская: 66.

17.07 — 30.07.

пр-т Революции: 10, 12, 14; ул. Ф. Энгельса: 5.

17.07 — 27.07.

Пр. Революции: 9а.

18.07 — 31.07.

Московский пр.: 15; ул. Брянская: 1.