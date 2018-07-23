Хлам в космосе: как «пропылесосить» орбиту Земли
О ситуации с мусором на орбите, защите от него МКС и способах уборки — в материале ТАСС.
О ситуации с мусором на орбите, защите от него МКС и способах уборки — в материале ТАСС.
В околоземном пространстве в результате деятельности космических держав скопилось большое количество космического мусора. Как правило, это завершившие свою миссию и прекратившие активное существование космические аппараты (КА), верхние ступени
Чем опасно такое положение дел, как защищена от мусора Международная космическая станция (МКС) и как можно «прибраться» на орбите, ТАСС рассказали в Центральном
По данным института, в околоземном пространстве, особенно на низкой орбите (до 2000 км), находится огромное количество мелкого мусора, в том числе более 23 000 бесполезных объектов размером свыше 5−10 см. Также это сотни тысяч фрагментов размером от 1 до 10 см и сотни миллионов частиц размером от 1 мм до 1 см, а количество более мелкого космического мусора исчисляется миллиардами.
Для сравнения: осколки из снаряда, взорванного на Земле, разлетаются со скоростью всего около 2 км/с. Таким образом, двухсантиметровый обломок космического мусора имеет большую энергию, чем сравнимый по размерам осколок артиллерийского боеприпаса.
Причем, отмечают в ЦНИИмаш, в последнее время эти обломки становятся еще опаснее за счет своей возросшей прочности.
На низкой орбите находится основная масса наблюдаемого космического хлама — более 75%. Здесь же, в наиболее засоренной зоне, находится свыше 60% всех действующих космических аппаратов. Космический мусор представляет серьезную опасность как для них, так и для пилотируемых аппаратов с людьми на борту — космических кораблей и МКС. «Столкновение действующих КА с объектами космического мусора может привести к выводу их из строя и даже разрушению», — отметили в институте.
По словам специалистов ЦНИИмаш, проведенными в первом квартале 2018 года расчетами выявлено 7306 опасных сближений МКС, а также других космических аппаратов с потенциально опасными космическими объектами.
Получающаяся «пыль» значительно менее опасна для обшивки модулей станции, чем удар исходной частицы.
В то же время появление стальных обломков требует существенной корректировки технологии защиты, сообщили в ЦНИИмаш. Защитные экраны смогут «ловить» и измельчать только те стальные осколки, скорость соударения которых со станцией относительно мала. «В настоящее время в Роскосмосе и НАСА накоплен большой опыт в области защиты. Однако изменение состава станции, продление срока ее эксплуатации и эволюция
Более эффективный метод защиты МКС от мусора — уклонение от столкновения.
Для прогнозирования опасных ситуаций в Роскосмосе разработана и успешно функционирует автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях. Система проводит расчеты опасных сближений с объектами космического мусора как для МКС, так и космических кораблей и спутников.
Ранее сообщалось, что в России разрабатывается
«Схема функционирования такого аппарата включает многократное повторение последовательности маневров сближения аппарата с удаляемым фрагментом, перелет полученной связки на орбиту захоронения (примерно на 250−300 км выше геостационарной орбиты) и возвращение в область геостационарной орбиты к следующему объекту космического мусора для его удаления», — рассказали в ЦНИИмаш.
Создание этого КА предполагалось проектом Федеральной космической программы на 2016−2025 годы до ее секвестра. На
Другой российский проект
При работе с геостационарными орбитами космический уборщик должен будет переместить на орбиту захоронения 12 отслуживших космических аппаратов. На низких орбитах КА будет переводить обломки мусора на предельно близкую к Земле высоту, с которой они через некоторое время попадут в плотные слои атмосферы и сгорят.
Сотрудник американской фирмы Aerospace Corporation доктор Зигфрид Янсон предложил концепцию с наименованием Brane Craft: космический аппарат в виде ткани с мембранной структурой размером около 1 кв. м и толщиной меньше человеческого волоса.
За идею автор получил грант на $500 тыс., но пока проект не реализован полностью, и ключевая проблема скрывается в конкретном способе применения.
Как пояснили в ЦНИИмаш, «с использованием данной концепции можно собирать только объекты на орбите самого спутника в направлении попутного движения», то есть когда относительные скорости практически одинаковы. При относительных скоростях космического мусора на встречных с аппаратом курсах примерно 11 км/с это невозможно.
В целом данный подход, считают в ЦНИИмаш, применим в основном для крупногабаритных объектов космического мусора. Но при этом площадь 1 кв. м недостаточна для захвата крупных объектов, что делает концепцию применимой только для маленьких аппаратов типа «Кубсат» (куб с гранью 10 см). Сбор малоразмерных объектов при таком подходе и вовсе невозможен, считают в институте, так как непонятно, как зафиксировать частицы на поверхности «невода».
Российские специалисты считают, что единственным перспективным способом борьбы с космическим мусором на сегодня является сбор крупногабаритных объектов.
Валерия Решетникова