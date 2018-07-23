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12:27 (мск), источник: Кубань 24

В Чистяковской роще Краснодара заложили «Аллею спорта Кубани»

Чтобы высадить новые деревья, собрались около 300 человек. Все они — участники движения «Workout Краснодар».

Источник: Кубань 24

Их инициативу поддержали власти города. Новая аллея расположилась между летним кинотеатром и спортивной площадкой. Для аллеи выбрали деревья видов, которые хорошо приживаются на юге.

«Будем высаживать 134 саженца, это восемь клумб. Мы садим горную сосну, кусты можжевельника, японский спеер. Данные деревья и кустарники были выбраны, чтобы в дальнейшем можно было за ними ухаживать и они радовали жителей нашего города», — сказал президент «Workout Краснодар» Сергей Фетисов.

«В парках и скверах у нас постоянно проходят мероприятия по озеленению и размещению спортивных площадок. Инициаторами выходят наши спортивные объединения, постепенно все организовываем», — пояснил заместитель главы Краснодара Сергей Лузинов.

Планируется, что новые зеленые насаждения появятся также в других краснодарских скверах и парках. Представители городской власти отмечают, что будут поддерживать подобные экологические акции и дальше.

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