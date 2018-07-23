Воду на окраине Хабаровска признали непригодной
С 21 июля в посёлки Красная речка и Геофизиков подвозят питьевую воду.
С 21 июля в посёлки Красная речка и Геофизиков подвозят питьевую воду.
В связи с ухудшением качества холодной воды, подаваемой в водопроводную сеть посёлка Красная речка и посёлка Геофизиков, МУП города Хабаровска «Водоканал» с 21 июля 2018 года вводит подвоз питьевой воды жителям посёлков Красная речка и Геофизиков, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Администрация МУП города Хабаровска «Водоканал» приносит извинения за доставленные неудобства.
— Вода, подаваемая в систему водоснабжения поселков Красная речка и Геофизиков,
может быть использована только для
— Начало строительства планируется на третий квартал текущего года, сдача в эксплуатацию — в 2020 году, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела капитального строительства МУП Хабаровска «Водоканал» Андрей Стаханов. — Две трассы диаметром 400 мм протяжённостью 6,6 километров от улицы Прогрессивной до Мельничной смогут обеспечить жителей этих мест нормативной питьевой водой круглый год.