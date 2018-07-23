Воду на окраине Хабаровска признали непригодной

— Вода, подаваемая в систему водоснабжения поселков Красная речка и Геофизиков,

может быть использована только для хозяйственно-бытовых целей. Но она не соответствует нормативу питьевой по мутность. Превышение ПДК в 1,3 раза, — сообщил корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» ио главного технолога МУП «Водоканал» Геннадий Киреев. — Как известно, водопроводная вода в этих посёлках перестаёт соответствовать нормам ежегодно в период ледостава и ледохода на реке. В этом году за все те 10 лет, что мы эксплуатируем эту систему водоснабжения, вода стала непригодной для питья в конце июля. Причина тому — паводок. Чтобы водоснабжение этих посёлков перестало зависеть от поведения реки, в этом году начнётся строительство двух веток водовода на Красную речку и к Геофизикам.