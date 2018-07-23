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11:00 (мск), источник: РИА Новости

NASA показало необычные облака на Юпитере

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. NASA опубликовало фотографию необычных «высотных» облаков в Северном умеренном поясе Юпитера.

Источник: NASA

Кадр был сделан с помощью космического корабля Juno, который находился в 6200 километрах от верхних слоев облаков.

Отмечается, что на протяжении долгого времени ученые пытались понять, насколько глубоки завихрения, которые входят в состав пояса и образуют такой сложный рисунок.

Данные, полученные с помощью Juno, показали, что облачные структуры уходят в атмосферу на глубину около трех тысяч километров.

Juno был запущен 5 августа 2011 года для исследования Юпитера и вышел на его орбиту в июле 2016-го. В задачи миссии входит изучение гравитационного и магнитного полей планеты, а также проверка гипотезы о наличии у Юпитера твердого ядра.

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