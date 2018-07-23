В Хабаровске постепенно отказываются от услуг кондукторов
Пока в городе только два таких маршрута, но со временем автобусники планируют перевести почти весь транспорт на такую форму работы.
Пока в городе только два таких маршрута, но со временем автобусники планируют перевести почти весь транспорт на такую форму работы.
В Хабаровске частные перевозчики постепенно переводят общественный транспорт на новую форму работы. Они отказываются от услуг кондукторов, чтобы сократить хоть одну статью расходов. Пока частники перевели два маршрута на бескондукторную систему, когда весь транспорт перейдет на новую форму работы — неизвестно.
— Это не нововведение. К примеру, на маршруте No19 и No4 автобусы уже давно работают без кондукторов. Сейчас в этот список вошли и автобусы с номером 14. На этих маршрутах низкий пассажиропоток, а летом он еще и упал. Это, кстати, основная причина почему именно сейчас решили вводить такую систему. Летом людей в общественном транспорте меньше, поэтому все новшества приживаются легче, — рассказала корреспонденту «КП» в Хабаровске Елена Шадуя, исполнительный директор ассоциации «Независимый союз пассажирских перевозчиков Хабаровска».
— Люди тяжело перестраиваются на новый формат. Пассажиры не понимали зачем это нужно, что от них требуют. Бывали случаи, когда бабушки своими клюками били в окно с криками, что сейчас выбьет стекла, если им дверь не откроют. Много нюансов, которые мешают воплощению идеи. Среди них и нежелание водителей работать больше. Ведь фактически теперь они работают и за кондуктора тоже. За это им, кстати, отдельно доплачивают. Не полную ставку, а
По ее мнению, горожанам стоит и самим начать перестраиваться на новый лад. Например, заранее подготавливать мелочь для оплаты, чтобы водитель не тратил время, разменивая пятитысячную купюру.
Что касается самих кондукторов, то тревогу они пока не бьют и забастовки не устраивают. Полностью от их услуг в ближайшем будущем отказываться не собираются — людям нужно время, чтобы привыкнуть к новому. А в случае с популярными маршрутами ситуация не изменится. Во всяком случае не в ближайшем будущем. Там кондукторы будут работать если не всегда, то еще очень долго.
Напомним, что на прошлой недели муниципальные перевозчики подняли стоимость проезда с 23 рублей до 25. Цена за проезд выросла не только в автобусах, но и трамваях и троллейбусах.