В Волгограде возобновили движение по двум полосам рокадной дороги
ВОЛГОГРАД, 23 июл — РИА Новости. Автомобильное движение по рокадной дороге в Волгограде возобновлено по двум полосам, сообщили РИА Новости в
ВОЛГОГРАД, 23 июл — РИА Новости. Автомобильное движение по рокадной дороге в Волгограде возобновлено по двум полосам, сообщили РИА Новости в
«К настоящему времени движение по рокадной дороге открыто на всем ее протяжении, но сохраняется сужение дороги с 4 до двух полос для того, чтобы обеспечить работу тяжелой техники», — уточнили РИА Новости в мэрии.
Ранее сообщалось, что движение по рокадной дороге было перекрыто