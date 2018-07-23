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11:03 (мск), источник: РИА Новости

В Волгограде возобновили движение по двум полосам рокадной дороги

ВОЛГОГРАД, 23 июл — РИА Новости. Автомобильное движение по рокадной дороге в Волгограде возобновлено по двум полосам, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.

Источник: РИА Новости

«К настоящему времени движение по рокадной дороге открыто на всем ее протяжении, но сохраняется сужение дороги с 4 до двух полос для того, чтобы обеспечить работу тяжелой техники», — уточнили РИА Новости в мэрии.

Ранее сообщалось, что движение по рокадной дороге было перекрыто из-за ведущихся работ по восстановлению размытого ливнем склона у «Волгоград Арены».

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