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12:29 (мск), источник: Комсомольская правда

ГИБДД и казаки: в Екатеринбурге усилили охрану Шарташского лесопарка

Теперь отдыхающие могут попасть на территорию только пешком или на велосипеде.

В Шарташском лесопарке стали заметны первые изменения после назначения директора. Кучи мусора Артур Зиганшин пока не поборол, а вот с автомобилистами, которые оставляют глубокие колеи и заезжают чуть ли в само озеро, разобрался.

Теперь попасть на территорию парка отдыхающие могут только пешком или на велосипеде. Въезд на машинах запрещен. Исключение сделали только для транспорта спецслужб и арендаторов.

Самому руководителю регулярно поступают угрозы от людей, размахивающих «красными корочками», поэтому сейчас за соблюдением порядка следят сотрудники ГИБДД и казаки.

— «Ты кто такой? Пусти, мне надо проехать туда!». Я уже привык, что каждый третий мне тычит в лицо какими-то удостоверениями, начиная от «участник Куликовской битвы», заканчивая «судебные приставы», «полиция», «МЧС», — рассказал в Facebook Артур Зиганшин. — «Может пустишь? Мы же свои!». Когда слышат отказ, сразу грозятся: «Ну ты смотри» (варианты бывают разные). Много тех, кто смело заявляет, что он сейчас позвонит «наверх» и мне все объяснят…

Накануне поступила информация, что по лесопарку разъезжают нетрезвые мужчины и пристают к другим отдыхающим. Совместно с сотрудниками ГИБДД нарушитель был пойман. В дальнейшем патрулирование планируют ввести не только снаружи, но и внутри.

— Шарташский лесной парк является особо охраняемой природной территорией областного значения. Движение по территории парка любых механизированных транспортных средств запрещено, — резюмировал Артур Зиганшин.

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