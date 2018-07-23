ГИБДД и казаки: в Екатеринбурге усилили охрану Шарташского лесопарка
Теперь отдыхающие могут попасть на территорию только пешком или на велосипеде.
Теперь отдыхающие могут попасть на территорию только пешком или на велосипеде.
В Шарташском лесопарке стали заметны первые изменения после назначения директора. Кучи мусора Артур Зиганшин пока не поборол, а вот с автомобилистами, которые оставляют глубокие колеи и заезжают чуть ли в само озеро, разобрался.
Теперь попасть на территорию парка отдыхающие могут только пешком или на велосипеде. Въезд на машинах запрещен. Исключение сделали только для транспорта спецслужб и арендаторов.
Самому руководителю регулярно поступают угрозы от людей, размахивающих «красными корочками», поэтому сейчас за соблюдением порядка следят сотрудники ГИБДД и казаки.
— «Ты кто такой? Пусти, мне надо проехать туда!». Я уже привык, что каждый третий мне тычит в лицо
Накануне поступила информация, что по лесопарку разъезжают нетрезвые мужчины и пристают к другим отдыхающим. Совместно с сотрудниками ГИБДД нарушитель был пойман. В дальнейшем патрулирование планируют ввести не только снаружи, но и внутри.
— Шарташский лесной парк является особо охраняемой природной территорией областного значения. Движение по территории парка любых механизированных транспортных средств запрещено, — резюмировал Артур Зиганшин.