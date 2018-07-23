Стало известно, как в Башкирии будут праздновать 1030-летие крещения Руси

Планируется городской Крестный ход от Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы, Спасского храма, Покровского храма, Сергиевского собора на берег реки Белой, где будет отслужен молебен и пройдет безвозмездное крещение для всех желающих.

График мероприятий:

10.45 — отправление от Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы (ул. Кирова, 102) до Монумента Дружбы, далее по пешеходной набережной р. Белой к месту молебна.

11.00 — отправление от Спасского храма (ул. Октябрьской Революции, 37а) до Монумента Дружбы, далее по пешеходной набережной р. Белой к месту молебна.

11.10 — отправление от Покровского храма (ул. Мингажева, 4) до Монумента Дружбы, далее по пешеходной набережной р. Белой к месту молебна.

11.20 — отправление от Сергиевского храма (ул. Бехтерева, 2) до Монумента Дружбы, далее по пешеходной набережной р. Белой к месту молебна.