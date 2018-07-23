Карякин откроет в «Артеке» собственную школу шахмат

«Я провел встречу с Алексеем Каспаржаком (прим. — директор МДЦ “Артек”), на которой мы обсуждали открытие шахматной школы в “Артеке”. Здесь уже функционирует шахматный клуб, и на базе его мы будем открывать школу имени Сергея Карякина. Я готов всячески контролировать и помогать с выбором тренеров, книжек, материалов и быть полезным во всём», — заявил гроссмейстер.

По словам Карякина, занятия будут проходить в форме традиционного кружка, дети научатся играть в шахматы, усовершенствуют свои навыки и почувствуют ценность игры. Сергей Карякин отметил, что поскольку российская шахматная школа является самой сильной в мире, артековцы будут заниматься по отечественным методикам.