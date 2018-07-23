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12:11 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

С трамвайных путей в Челябинске уберут некошеную траву

Челябинские власти недовольны уборкой трамвайных путей.

Ситуацию обсудили сегодня, 23 июля, на аппаратном совещании в мэрии, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Руководителю предприятия “ЧелябГЭТ” было высказано замечание по покосу травы на трамвайных путях. Он заверил, что к среде все недочеты будут устранены. Отмечу, что в первую очередь, это не эстетично, кроме того, есть определенные требования, которые должны соблюдаться», — заявила первый заместитель главы Челябинска Наталья Котова.

По словам руководства «ЧелябГЭТ», в разных частях города траву с трамвайных путей уже убрали.

«Пути в Ленинском районе, центре, на ЧМЗ и ЧТЗ выкошены полностью, остался северо-запад города. В течение двух-трех дней завершим работы и перейдем в промзону», — отметил исполняющий обязанности директора ООО «ЧелябГЭТ» Максим Суетин.

Итоговое качество уборки в середине недели проверит специальная объездная комиссия. О результатах доложат главе города.

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