С трамвайных путей в Челябинске уберут некошеную траву
Челябинские власти недовольны уборкой трамвайных путей.
Челябинские власти недовольны уборкой трамвайных путей.
Ситуацию обсудили сегодня, 23 июля, на аппаратном совещании в мэрии, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
«Руководителю предприятия “ЧелябГЭТ” было высказано замечание по покосу травы на трамвайных путях. Он заверил, что к среде все недочеты будут устранены. Отмечу, что в первую очередь, это не эстетично, кроме того, есть определенные требования, которые должны соблюдаться», — заявила первый заместитель главы Челябинска Наталья Котова.
По словам руководства «ЧелябГЭТ», в разных частях города траву с трамвайных путей уже убрали.
«Пути в Ленинском районе, центре, на ЧМЗ и ЧТЗ выкошены полностью, остался
Итоговое качество уборки в середине недели проверит специальная объездная комиссия. О результатах доложат главе города.