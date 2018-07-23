С трамвайных путей в Челябинске уберут некошеную траву

«Руководителю предприятия “ЧелябГЭТ” было высказано замечание по покосу травы на трамвайных путях. Он заверил, что к среде все недочеты будут устранены. Отмечу, что в первую очередь, это не эстетично, кроме того, есть определенные требования, которые должны соблюдаться», — заявила первый заместитель главы Челябинска Наталья Котова.