Ливень, град и шквалистый ветер ожидаются в Волгограде в понедельник
ВОЛГОГРАД, 23 июл — РИА Новости. Грозы с градом и ливни ожидаются в Волгограде во второй половине дня в понедельник, сообщили РИА Новости в региональном Гидрометцентре.
ВОЛГОГРАД, 23 июл — РИА Новости. Грозы с градом и ливни ожидаются в Волгограде во второй половине дня в понедельник, сообщили РИА Новости в региональном Гидрометцентре.
«Ожидаем сегодня местами грозы, град, усиление ветра до 18−23 м/с. Гроза может прийти в Волгоград после обеда. Температура в городе днем 29 — 31 выше нуля, по области до 34 градусов», — заявил агентству синоптик.
По словам собеседника агентства, кратковременные интенсивные ливни характерны для июля в Волгоградской области.
«В 1989 году выпала пятимесячная норма осадков, в 1999 году в Волгограде зафиксированы осадки 50−60 мм. В 2015—2016 годах в регионе выпадали осадки, которые превышали
Вечером в воскресенье 22 июля в Волгограде выпало 50 мм осадков, больше месячной нормы. Неделю назад на город обрушился сильный ливень, тогда выпало 70 мм осадков,