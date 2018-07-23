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12:12 (мск), источник: РИА Новости

Ливень, град и шквалистый ветер ожидаются в Волгограде в понедельник

ВОЛГОГРАД, 23 июл — РИА Новости. Грозы с градом и ливни ожидаются в Волгограде во второй половине дня в понедельник, сообщили РИА Новости в региональном Гидрометцентре.

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«Ожидаем сегодня местами грозы, град, усиление ветра до 18−23 м/с. Гроза может прийти в Волгоград после обеда. Температура в городе днем 29 — 31 выше нуля, по области до 34 градусов», — заявил агентству синоптик.

По словам собеседника агентства, кратковременные интенсивные ливни характерны для июля в Волгоградской области.

«В 1989 году выпала пятимесячная норма осадков, в 1999 году в Волгограде зафиксированы осадки 50−60 мм. В 2015—2016 годах в регионе выпадали осадки, которые превышали пяти-семимесячную норму», — уточнили в областном ЦГМС.

Вечером в воскресенье 22 июля в Волгограде выпало 50 мм осадков, больше месячной нормы. Неделю назад на город обрушился сильный ливень, тогда выпало 70 мм осадков, из-за чего была повреждена инфраструктура и введен режим ЧС, который сняли 18 июля.

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 Марк С., декабрь 2012, Волгоградская область
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