В свердловский ЕГЭ-скандал вмешался министр

«Мой монолог был внимательно выслушан и зафиксирован по основным пунктам», — рассказала женщина корреспонденту ЕАН.
Она добавила, что помимо министра на приеме также присутствовали начальник отдела аттестации и работы с педагогическими кадрами ведомства Татьяна Умнова и председатель предметной комиссии Свердловской области по иностранным языкам Ирина Машарова.
Ранее также проверку эссе, за которые свыше 200 свердловских школьников получили ноль баллов, обещал провести Рособрнадзор.
Напомним, выпускникам, получившим ноль баллов за эссе, объяснили, что они не раскрыли тему сочинения, которая звучала как «Ранний выбор карьерного пути — ключ к успеху». Как рассказывают родители, проверяющие посчитали, что если в каждом абзаце не употребляется само слово «успех», то работа не соответствует заявленной теме. Обращение с апелляцией в конфликтную комиссию при этом результата не дало — там продолжают настаивать, что тема не раскрыта. Возмущенные родители обратились в прокуратуру и другие надзорные органы и надеются оспорить результаты.