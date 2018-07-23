В свердловский ЕГЭ-скандал вмешался министр

Напомним, выпускникам, получившим ноль баллов за эссе, объяснили, что они не раскрыли тему сочинения, которая звучала как «Ранний выбор карьерного пути — ключ к успеху». Как рассказывают родители, проверяющие посчитали, что если в каждом абзаце не употребляется само слово «успех», то работа не соответствует заявленной теме. Обращение с апелляцией в конфликтную комиссию при этом результата не дало — там продолжают настаивать, что тема не раскрыта. Возмущенные родители обратились в прокуратуру и другие надзорные органы и надеются оспорить результаты.