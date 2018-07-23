В Перми хозяева бросили собаку, привязав ее к забору
Горожане нашли у стадиона «Молот» привязанного к металлическому забору метиса хаски. Рядом была картонка с надписью, чтобы собаку
Горожане нашли у стадиона «Молот» привязанного к металлическому забору метиса хаски. Рядом была картонка с надписью, чтобы собаку
Пес, котором дали кличку Норд, провел в таком состоянии не меньше двух дней. Все это время многие люди проходили мимо испуганной собаки,
Сейчас о Норде заботятся волонтеры из организации «Новая жизнь». «Норд молод, красив, отличный парень! Помесь хаски с лайкой. Будет кастрирован, обработан от паразитов, с доставкой поможем!», — сообщают зоозащитники.