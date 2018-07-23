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15:54 (мск), источник: Новости Перми

В Перми хозяева бросили собаку, привязав ее к забору

Горожане нашли у стадиона «Молот» привязанного к металлическому забору метиса хаски. Рядом была картонка с надписью, чтобы собаку кто-нибудь забрал.

Пес, котором дали кличку Норд, провел в таком состоянии не меньше двух дней. Все это время многие люди проходили мимо испуганной собаки, кто-то кормил его, а кто-то догадался позвонить зоозащитникам.

Сейчас о Норде заботятся волонтеры из организации «Новая жизнь». «Норд молод, красив, отличный парень! Помесь хаски с лайкой. Будет кастрирован, обработан от паразитов, с доставкой поможем!», — сообщают зоозащитники.

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