В сотнях домах Ростова всю неделю будут отключать свет

В частности в понедельник, 23 июля, не смогут включить электроприборы с 9 до 13 часов жители домов по следующим адресам:

улица Амбулаторная 53−115, 153; переулок Булановский 1−31, 2−54; улица Демьяна Бедного 1−29, 2−30; переулок Декабристов 1−17; переулок Луначарского 6−8; переулок Маратовский 1−5, 2−10; переулок Новосибирский 1−19, 2−26; переулок Деревянко 1−27, 2−44; улица Подгорная 1−57, 2−58; переулок Саперный Спуск 1−49, 2−52; переулок Марийский 1−21, 2−30; переулок Пинский 1−13, 2−16; улица Портовая 87−207, 106−164; переулок Шефский Спуск 1−61, 2−58, переулок Осовиахимовский 1−7, 2−8; переулок Поповского 1−25, 2−34; переулок Рабочий 1−13; 2−14; переулок Самошкина 1−29, 10−38; улица Гастелло 1−19, 2−18; переулок Гудермесский 2−16, 3−7; улица Днепростроевская 7−33; переулок Глиссерный 1−53, 2−52; переулок ОГПУ 1−13; переулок Народный 1−3, 6−8.

Также до пяти часов вечера будут обесточены дома по нижеприведенным адресам: улица Нижегородская 43−49А, Б, В, Г, 34−112, улица Андрея Сладкова 29−35, 70, 82−90; улица Достоевского 1−7, 2−12; улица Калинина 59, 63−65, 74−78; улица Крайняя 21−69, 26−74; улица Осипенко 16−62; переулок Квартальный 1−9, 2−10; улица 5-я Кольцевая 2; 6-я Кольцевая 9; переулок Кузбасский 1−7, 2−8; улица Профсоюзная 91−119, 119/1, 119/3, 121/1, 121/3, 216−288; улица Разина 2−54; переулок Силикатный 1−25, 2−8; улица Ясная 33; переулок Весёлый 7−9, 2−16; улица Минераловодская 146, 146А, 143, 144, 145А, 163−165; улица Некрасовская 1−73, 4−74; улица Писательская 1−5, 2−8; улица Скачкова 1−49, 2−30; улица Гусева 124/10, 124−132, 128А, 132/7, 136; улица Дальневосточная 1−77, 2−74; переулок Олимпийский 13−15, 16−56; переулок Чухновский 20−22, улица Собино 2−78, 3−79, улица Искусственная 72−98, 47−69; улица 3-я линия 56−86, 69−111; улица 5-я линия 56−94, 55−101; улица 1-я линия 68−72, 77−89, ДНТ «Восход».

24 июля, во вторник, без света с 6 до 20 часов останутся пос. Кумженский; С/Т «Рыбник»; С/Т «Бытовик»; СНТ «Донстрой», а с 9 до 17 часов — проспект 40 Лет Победы 37/1, 27Б, 13/5, 37Д, 37Е, 37 Г, улица Школьная 18−28, 17−29; переулок Клавишный 5−13, 20−26; улица Горсоветская 70−88, улица Пушкинская 93−107, 115, 117; переулок Газетный 72−78, 79−87, улица Шоссейная 51−172.

В среду, 25 июля, с 9 утра и до обеденного перерыва будут обесточены дома, которые имеют следующие адреса: улица Пушкинская 169, 134, 169/163, 171, 173−176; улица Максима Горького 166−174; переулок Университетский 115. В эту же дату на все рабочее время придется запастись аккумуляторами или терпением тем, кто будет находиться в домах по следующим адресам: переулок Уральский 104−130, 95−103; переулок Ухтомский 71−135, 80−136; улица Украинская 71−81, 56−58, проспект 40 лет Победы 53Б, 53 В, 53Д, 53Е; проспект 40 лет Победы 55А, 55Б, 55 В, 55 Г, 55Д, 55Е, проспект Михаила Нагибина 19, улица Рябышева 38−58, 43−83; улица 36-я линия 23−39, 30−56; улица 38-я линия 18−70, 29−89; улица Тюхряева 53−67, 56−62.

Помимо этого в четверг, 26 июля, света не будет в следующих домах: переулок Глиссерный 1−53, 2−52; улица Красногорская 44−58, 35−57, проспект Михаила Нагибина 19, переулок Танаисский 1−7, 2−6; переулок Тузлов 1−7, 2−8; улица Пушкинская 169, 134, 169/163, 171, 173−176; улица Максима Горького 166−174; переулок Университетский 115, улица Белорусская 189−221; переулок Мезенский 2−28, 39−87; улица Белорусская 182−194, 203−215; улица Славинская 65−79; переулок Охотский 40−82, 39−81; переулок Сахалинский 40−84; 45−89; переулок 2-й Сахалинский 4−24, 1−23; переулок 3-й Сахалинский 2−20, 1−17; 4-й Сахалинский 2−16, 1−13; переулок Сахалинский 1−39, 2−38; переулок Покровский 1−11, 2−8; переулок Чертковский; переулок Самбекский; улица Татарская 70−112, 71−119; переулок Синегорский.

И наконец в пятницу, 27 июля, потерпеть без подачи электроэнергии придется жителям домов по адресам: бульвар Джордано Бруно; улица Гершеля; улица Вселенная 1−23, 2−36; улица Галактическая 1−25, 2−30; улица Венеры 6/7; проспект Шолохова 158−190; переулок Крымский 1−13, 2−14; переулок Контактный 73−95, улица Космическая; переулок Небесный; переулок Астрономический; переулок Кратерный; переулок Оптический 7; переулок Атмосферный 4, 7, 17; переулок Зодикальный, улица Собино, 2−78, 3−79.