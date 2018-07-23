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12:29 (мск), источник: Volga News

На этой неделе дожди в Самарской области прекратятся

В регионе ожидается жаркая погода без осадков, сообщают в Приволжском УГМС.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +26° 84% 757 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: AP 2018

В понедельник, 23 июля, местами пройдет небольшой и умеренный дождь, возможна гроза. Температура воздуха составит 22 … 27 °C. Ветер восточный 6−11 м/с, местами порывы 15−18 м/с.

Во вторник, 24 июля, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью температура воздуха составит 12 … 17 °C, днем 23 … 28 °C. Ветер восточный 5−10 м/с.

В среду, 25 июля, также ожидается переменная облачность без осадков. В ночные часы столбик термометра опустится от 20 до 15 °C, днем поднимется от 28 до 33 °C. Ветер восточный 6−11 м/с.

В четверг, 26 июля, ожидаются такие же погодные условия.

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