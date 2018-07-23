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12:24 (мск), источник: "Российская газета"

Ростовчане побили два рекорда при пересечении Черного моря

Ростовские спортсмены переплыли Черное море на лодке для прибрежной гребли и установили два мировых рекорда, занесенных в книгу Гиннеса. За 28 часов 18 минут непрерывной гребли они прошли по воде 300 километров, а 100 километров — прошли за 7 часов 56 минут.

— Изначально наши гребцы планировали пересечь Черное море за 45 часов, но, как говорят бывалые моряки, «море пустило», и ростовчанам удалось сделать практически невозможное, установив два мировых рекорда в такие короткие сроки, — рассказал министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.

Теперь им принадлежат лучшие результаты в номинациях: «Самое быстрое прохождение 100 километров по открытой воде» и «Самое большое расстояние, пройденное за 12 часов».

Напомни, что старт «невероятного гребного марафона» состоялся 20 июля в городе Трабзон. Там в пятиместную лодку сели пять гребцов, чтобы установить первый рекорд, затем их сменила вторая часть команды, чтобы установить второй рекорд. После этого спортсмены менялись с теми, кто находился на яхте сопровождения.

Оставшееся расстояние до порта Сочи команды ребята сменяли друг друга в лодке каждые четыре часа. В темное время суток режим гребли не менялся.

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