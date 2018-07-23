Ростовчане побили два рекорда при пересечении Черного моря

— Изначально наши гребцы планировали пересечь Черное море за 45 часов, но, как говорят бывалые моряки, «море пустило», и ростовчанам удалось сделать практически невозможное, установив два мировых рекорда в такие короткие сроки, — рассказал министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.

Теперь им принадлежат лучшие результаты в номинациях: «Самое быстрое прохождение 100 километров по открытой воде» и «Самое большое расстояние, пройденное за 12 часов».

Напомни, что старт «невероятного гребного марафона» состоялся 20 июля в городе Трабзон. Там в пятиместную лодку сели пять гребцов, чтобы установить первый рекорд, затем их сменила вторая часть команды, чтобы установить второй рекорд. После этого спортсмены менялись с теми, кто находился на яхте сопровождения.