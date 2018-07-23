В Казани скончался глава местного «Газпром трансгаза», которого осудили за взятки

Как сообщил его сын, причиной смерти стали проблемы с сердцем, передает «Бизнес Онлайн».

Напомним, Илгизяр Галеев был задержан в Казани перед новым годом, по версии следствия, он получил взятку в 160 тысяч рублей за согласование документации на пуск газа в частные жилые дома в селе Высокая Гора.

Суд признал Галеева виновным в 11 эпизодах получения взятки от руководителя и соучредителя ООО «РегионГаз 16» Ильхама Рахимова на общую сумму в 1 млн 156 тыс. рублей, 8 эпизодах коммерческого подкупа от директора казанской фирмы по строительству инженерных коммуникаций ООО «Универсал-Строй» Вахита Загирова на сумму 688 тыс. рублей и одном эпизоде по взятке от руководителя ООО «Прометей» Фоата Халиуллина на 162 тыс. рублей.

Прокуратура просила осудить Галеева на 7 лет колонии общего режима, однако суд принял другое решение.

— Учитывая совершение корыстного преступления и обеспечение цели наказания, также учитывая тяжелые заболевания, его пожилой возраст, наличие множественных наград, суд считает нецелесообразным избрать наказание, связанное с лишением свободы… А учитывая состоятельное материальное положение, необходимо назначить наказание в виде штрафа, — заявила судья.