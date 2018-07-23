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12:16 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани скончался глава местного «Газпром трансгаза», которого осудили за взятки

В Казани 20 июля скоропостижно скончался глава подразделения местного «Газпром трансгаз» 68-летний Илгизяр Галеев, которого ранее осудили за взятки.

Как сообщил его сын, причиной смерти стали проблемы с сердцем, передает «Бизнес Онлайн».

Напомним, Илгизяр Галеев был задержан в Казани перед новым годом, по версии следствия, он получил взятку в 160 тысяч рублей за согласование документации на пуск газа в частные жилые дома в селе Высокая Гора.

Суд признал Галеева виновным в 11 эпизодах получения взятки от руководителя и соучредителя ООО «РегионГаз 16» Ильхама Рахимова на общую сумму в 1 млн 156 тыс. рублей, 8 эпизодах коммерческого подкупа от директора казанской фирмы по строительству инженерных коммуникаций ООО «Универсал-Строй» Вахита Загирова на сумму 688 тыс. рублей и одном эпизоде по взятке от руководителя ООО «Прометей» Фоата Халиуллина на 162 тыс. рублей.

Прокуратура просила осудить Галеева на 7 лет колонии общего режима, однако суд принял другое решение.

 — Учитывая совершение корыстного преступления и обеспечение цели наказания, также учитывая тяжелые заболевания, его пожилой возраст, наличие множественных наград, суд считает нецелесообразным избрать наказание, связанное с лишением свободы… А учитывая состоятельное материальное положение, необходимо назначить наказание в виде штрафа, — заявила судья.

Обвиняемого оштрафовали на 5,5 млн рублей, ему запретили на 2,5 года занимать руководящие посты в коммерческих организациях.

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