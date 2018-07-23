На трассе Р-298 Курск — Воронеж появится дополнительная полоса

Источник: РИА "Воронеж"

На участке автодороги Р-298 Курск — Воронеж (км 152+153) в Нижнедевицком районе начали делать дополнительную полосу. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в районной администрации в понедельник, 23 июля.

Полоса протяженностью 1 км появится в районе бывшего поста ГИБДД.

— Расширение участка дороги позволит обеспечить безопасный проезд и увеличит пропускную способность, особенно зимой. Подъем со стороны Курска в сторону Воронежа долгое время нуждался в дополнительной полосе. Часто зимой большегрузы не могли разъехаться, и на дороге образовывались пробки, — рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» начальник отделения ГИБДД отделения МВД по Нижнедевицкому району Иван Картунов.