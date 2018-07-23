Женщина, пропавшая под Вилейкой, нашлась в собственном сарае
МИНСК, 23 июл — Sputnik. Женщину, которая оставила свою дочь мужу и пропала, нашли живой в ее собственном сарае в Вилейском районе, об этом сообщил местный портал «Млын».
МИНСК, 23 июл — Sputnik. Женщину, которая оставила свою дочь мужу и пропала, нашли живой в ее собственном сарае в Вилейском районе, об этом сообщил местный портал «Млын».
В конце июня 32-летняя Вероника Баранова обратилась к мужу, который живет с другой женщиной в 4 километрах от ее деревни, и оставила ему их общую 6-месячную дочь под предлогом того, что она серьезно больна и собирается на обследование. После этого женщина пропала, и ее супруг обратился в милицию.
В течение трех недель женщину искали в деревне и в лесу сотрудники милиции и волонтеры. 14 июля по факту ее исчезновения возбудили уголовное дело. Близкие женщины и правоохранители предполагали, что с женщиной могло случиться
Старший оперуполномоченный отделения уголовного розыска Вилейского РОВД Виталий Послед вместе с мужем пропавшей 20 июля осматривал заброшенные дома в родной деревне пропавшей. Они также попытались попасть в ее дом, но дверь оказалась заперта. Открытым оказался сарай, где мужчины и нашли спящую Веронику Баранову.
Женщина рассказала, что три недели пряталась в лесу, питаясь ягодами, а ночевала в заброшенных домах и чужих сараях. Она призналась, что действительно была в Партизанском: она пришла туда в день, когда дочери исполнилось 6 месяцев, в надежде увидеть девочку.
Причину своего поступка Баранова объяснить не смогла. Предполагается, что сымитировать пропажу женщина решила
В настоящее время 6-месячная девочка находится у отца, а ее мать взяли на контроль заинтересованные службы.