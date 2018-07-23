В областном центре остались без света жители полутора десятка улиц

Источник: Новый Калининград

Временно прекращено водоснабжение домов по пр-ту Мира, 113−119, 132а, 134−136, ул. Бассейной, 47−53. Здесь с 10:00 до 17:00 проводят ремонтные работы на участке 300-мм водовода.

Будут понижены параметры водоснабжения в связи с работами на электросетях по ул. Озерной, 2−4 — с 13:30 до 18:00.

Без света в связи с ремонтом в течение дня останутся дома по адресам:

— ул. Новинская, 48, ул. Щербакова, 2−8, ул. Краснознаменская, 3−31, 4−28, пер. Краснознаменский, 2−10 — с 9:00 до 18:00.

— ул. Ген. Галицкого, 1−3, 2−4, 4а-4б, 6−10, 16, ул. Театральная, 23−33, 33а-33б, Гвардейский проспект, 10 — с 9:00 до 17:00.

— ул. Горького, 104, ул. Озерная, 2, 4 (ВНС), 8−12, ул. Беломорская, 12 (д/сад «Золотая рыбка»), 14, 16, 16а, 18, ул. Лесная, 27−29 — с 13:30 до 18:00.