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В Самару приедут ведущие ученые из 10 стран мира — США, Великобритании, Италии, Финляндии, Швеции, Китая, Японии, Омана, Индии и Казахстана. В состав участников входят как экспериментаторы и теоретики, занимающиеся фундаментальными научными исследованиями в области физики горения, так и практики, использующие новые фундаментальные знания для решения конкретных прикладных задач.

Один из них — крупный ученый Мусахид Ахмед (Musahid Ahmed), работающий в Калифорнийском университете Беркли. Он откроет конференцию и расскажет коллегам о новых экспериментах, которые проводятся на уникальной установке, в которой в качестве источника светового излучения для ионизации анализируемых химических соединений используется синхротрон — ускоритель электронов.

Другая установка, где эксперименты будут проводится при высоких температурах, собирается в Самарском университете. Напомним, она создается в рамках мегагранта для исследования реакций горения. Работы ведутся под руководством Александра Мебеля. По результатам исследований коллектив ученых предложит инженерам-двигателистам физически обоснованные модели горения для конструирования принципиально новых экологичных и энергоэффективных камер сгорания для газотурбинных двигателей.

Еще один участник конференции — ученый-теоретик Александр Болдырев. Он работает в Университете американского Штата Юта и одновременно в Южном федеральном университете. В Ростове-на-Дону он отвечает за реализацию мегагранта в области химии по теоретическому моделированию наноматериалов. Ученые под его руководством делают теоретические рассчеты, а затем экспериментальная группа на их основе синтезирует наноматериалы.

С докладами о последних открытиях в области физики и химии горения выступит известный ученый Фэй Чи (Fei Qi) представляющий Шанхaйский университет Джао Тонг, а также крупный ученый-теоретик, специалист по физике и химии горения из Калифорнийского университета Беркли Майкл Франклах (Michael Frenklach), и другие.