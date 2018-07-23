В Самару приедут ведущие ученые из 10 стран мира
С 24 по 28 июля на базе Самарского университета пройдет первая международная конференция по физике и химии горения (ConfPhysChem'18).
С 24 по 28 июля на базе Самарского университета пройдет первая международная конференция по физике и химии горения (ConfPhysChem'18).
В Самару приедут ведущие ученые из 10 стран мира — США, Великобритании, Италии, Финляндии, Швеции, Китая, Японии, Омана, Индии и Казахстана. В состав участников входят как экспериментаторы и теоретики, занимающиеся фундаментальными научными исследованиями в области физики горения, так и практики, использующие новые фундаментальные знания для решения конкретных прикладных задач.
Один из них — крупный ученый Мусахид Ахмед (Musahid Ahmed), работающий в Калифорнийском университете Беркли. Он откроет конференцию и расскажет коллегам о новых экспериментах, которые проводятся на уникальной установке, в которой в качестве источника светового излучения для ионизации анализируемых химических соединений используется синхротрон — ускоритель электронов.
Другая установка, где эксперименты будут проводится при высоких температурах, собирается в Самарском университете. Напомним, она создается в рамках мегагранта для исследования реакций горения. Работы ведутся под руководством Александра Мебеля. По результатам исследований коллектив ученых предложит
Еще один участник конференции —
С докладами о последних открытиях в области физики и химии горения выступит известный ученый Фэй Чи (Fei Qi) представляющий Шанхaйский университет Джао Тонг, а также крупный
Россию на форуме представят такие известные ученые, как Олег Коробейничев — заведующий лабораторией кинетики процессов горения в Институте химической кинетики и горения СО РАН, Владимир Губернов из Физического института П. Н. Лебедева РАН и другие, сообщает