Минимальный возраст приема в детсады Москвы сократят до 2,5 лет

Источник: РИА "Новости"

«С каждым годом стараемся снижать предельный возраст: сначала было три года, потом — 2,8 года. Тем не менее, постоянно задают вопросы, когда еще снизится возраст, потому что мамы хотят работать, вести активный образ жизни, это очень важно для москвичей», — сказал Собянин на встрече с избирателями — сотрудниками Московского эндокринного завода.

Мы в этом году приняли важное решение и снизим возраст приема [детей в детсады] до 2,5 лет. И так будем с каждым годом по мере возможности снижать этот возраст. Сергей Собянин Мэр Москвы

По его словам, это позволит большому количеству мам раньше вернуться к работе и активному образу жизни. Собянин напомнил, что в 2010 году в Москве в детские сады ходили 280 тыс. детей.