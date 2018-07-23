На многодетную уральскую мать, ребенок которой спал на нижней полке книжного шкафа, завели дело
Мальчик в свои шесть лет не умеет разговаривать и сильно болеет.
Мальчик в свои шесть лет не умеет разговаривать и сильно болеет.
Уральцы негодуют — в социальных сетях разгорается настоящий скандал, касающийся шестилетнего ребенка. В одной из групп города
— Ребенку 5 или 6 лет и он не умеет говорить, потому что с ним никто не занимается, — уверяет автор видеоролика Александр Грибанов. — Едят они только макароны на воде и тому подобное. Бывает, что родная мать оставляет их одних более чем на 24 часа, даже грудничка.
В комментариях под видеороликом уральцы разделились на два лагеря. Одни уверены, что ничего страшного на кадрах нет. Другие считают, что опека должна отобрать детей.
— Да, семья бедная, и ребенок болеет. Может он просто простыл, а уснул, потому что играл. Такое бывает — дети могут залезть и уснуть где угодно, — уверена одна половина уральцев.
— Вы посмотрите на кашель, и где тогда его кроватка? Родители спят на диване под орущий телевизор, а ребенок на полу. Срочно нужно прислать к ним соцопеку, — полагают другие.
Тем временем полицейские уже провели проверку и возбудили административное дело по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
— На видео присутствуют не родители, а знакомые семьи. У них три ребенка — 5 лет, три года и грудничок. Мама детей ушла в «загул» еще с 15 июля, а отцу нужно работать. Поэтому он попросил присмотреть знакомых за их сыном, пока он работает, — пояснил «КП-Екатеринбург» официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. — Проведение проверки продолжается. Семья поставлена на учет. Теперь их будут контролировать.