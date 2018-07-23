На многодетную уральскую мать, ребенок которой спал на нижней полке книжного шкафа, завели дело

Уральцы негодуют — в социальных сетях разгорается настоящий скандал, касающийся шестилетнего ребенка. В одной из групп города Каменск-Уральский появилось видео мальчика, спящего на нижней полке книжного шкафа. И эта запись могла бы вызвать только умиление, если бы не несколько «но». Ребенок ужасно кашляет и явно болеет насморком, и в комнате кроме шкафа больше ничего нет! Родители будущего школьника мирно спят в соседней комнате на диване.

— Ребенку 5 или 6 лет и он не умеет говорить, потому что с ним никто не занимается, — уверяет автор видеоролика Александр Грибанов. — Едят они только макароны на воде и тому подобное. Бывает, что родная мать оставляет их одних более чем на 24 часа, даже грудничка.

В комментариях под видеороликом уральцы разделились на два лагеря. Одни уверены, что ничего страшного на кадрах нет. Другие считают, что опека должна отобрать детей.

— Да, семья бедная, и ребенок болеет. Может он просто простыл, а уснул, потому что играл. Такое бывает — дети могут залезть и уснуть где угодно, — уверена одна половина уральцев.

— Вы посмотрите на кашель, и где тогда его кроватка? Родители спят на диване под орущий телевизор, а ребенок на полу. Срочно нужно прислать к ним соцопеку, — полагают другие.

Тем временем полицейские уже провели проверку и возбудили административное дело по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».